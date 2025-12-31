Skyworth PV se adjudica un proyecto solar de 10 MW en Italia

La adjudicación del proyecto italiano y el progreso continuo en Francia respaldan la expansión de la empresa en el mercado europeo de energía limpia

MILÁN, 31 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Skyworth PV, proveedor global de soluciones fotovoltaicas, ha alcanzado un nuevo hito en su expansión global con la firma de un acuerdo para un proyecto de planta fotovoltaica distribuida de 10 MW en Ocre, localidad de la región italiana de Abruzzo. Este acuerdo marca el inicio de la fase de construcción del proyecto. Este último logro, sumado al progreso constante de otro proyecto de 10 MW en Burdeos, Francia, pone de manifiesto el continuo impulso de la compañía en la construcción de una red de energía limpia resiliente y escalable en los principales mercados europeos.

La exitosa ejecución del acuerdo en Italia ejemplifica la ejecución disciplinada de la estrategia de crecimiento internacional de Skyworth PV y refleja el papel de los proveedores globales de energía renovable en el apoyo a la transición energética mundial a través de soluciones financiables y a largo plazo.

1. Enfoque estratégico: apuntar a mercados clave y expandir la presencia europea

En un entorno fotovoltaico global dinámico y competitivo, Skyworth PV mantiene su compromiso con su estrategia global priorizando la inversión en mercados internacionales consolidados y de alto potencial. Italia, que se beneficia de abundantes recursos solares y un marco regulatorio consolidado, ha sido durante mucho tiempo un mercado europeo clave para la compañía. Este nuevo proyecto italiano, junto con otras iniciativas como el proyecto de 10 MW de Burdeos en Francia, contribuye a la transformación energética de Europa.

Este desarrollo no solo fortalece la cartera de proyectos europeos de Skyworth PV y refuerza su ejecución operativa y presencia de marca en los mercados regionales, sino que también sienta una base sólida para su futura expansión en todo el continente.

2. Resumen del proyecto: creación de un referente ecológico y suministro de energía limpia

Ubicado cerca de la frontera entre las regiones italianas de Lacio y Abruzos, el proyecto tiene una capacidad instalada de 10 MW. Una vez finalizado, se espera que genere aproximadamente 14.059 millones de kWh de electricidad al año. Esto reducirá significativamente las emisiones locales de carbono cada año, a la vez que garantiza un suministro estable de electricidad limpia.

El proyecto, ahora en la etapa "Listo para construir" (RTB), ha asegurado un lugar en el mecanismo de subasta de tarifas de alimentación del gobierno italiano, apoyando su futura conexión a la red y la estabilidad de los ingresos a largo plazo.

3. Modelo innovador: integrar la experiencia local y establecer un nuevo paradigma de asociación

El proyecto está siendo implementado por una empresa conjunta entre Skyworth PV y un socio italiano local. Como contratista EPC, Skyworth PV asume la plena responsabilidad de la construcción general de la planta y el suministro de equipos clave.

La estructura de la empresa conjunta refleja el énfasis de Skyworth PV en el cumplimiento normativo y la localización estratégica en mercados internacionales. Combina eficazmente las fortalezas de la compañía en tecnología fotovoltaica, fabricación de productos y financiación de proyectos con el profundo conocimiento del mercado, la normativa y los recursos locales por parte del socio italiano. Esta colaboración facilita la implementación eficiente y conforme a las normativas de los proyectos y establece un modelo comercialmente sostenible de riesgo compartido, beneficio compartido y fortalezas complementarias. Ofrece un modelo de colaboración transfronteriza replicable y escalable, que proporciona un marco de referencia para otras empresas de energía limpia en expansión global.

La exitosa firma en Italia y el progreso constante en Francia marcan un hito significativo en la trayectoria global de Skyworth PV. Estos proyectos reflejan el compromiso a largo plazo de la compañía para acelerar la transición global hacia las energías limpias y demuestran su creciente papel en el suministro de infraestructura solar fiable en los mercados internacionales.

Skyworth PV mantiene su compromiso de fortalecer su presencia global. Al aprovechar sus tecnologías avanzadas y sus alianzas locales, la compañía seguirá impulsando la transición energética global y ampliando el acceso a energía limpia para comunidades de todo el mundo.