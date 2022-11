SLACOM y la NCCN lanzan un proyecto internacional para mejorar la atención del cáncer de mama en Argentina

La National Comprehensive Cancer Network y la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Oncología Médica colaboran para abordar soluciones de políticas y prácticas a fin de aumentar el acceso equitativo a la atención del cáncer de mama, comenzando en Argentina para luego expandirse de manera más amplia.

BUENOS AIRES, Argentina, y PLYMOUTH MEETING, Pensilvania, 16 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- La National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®), una alianza sin fines de lucro de centros oncológicos líderes en los Estados Unidos, lanza hoy un proyecto colaborativo con la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Oncología Médica (SLACOM) en Buenos Aires, Argentina. La iniciativa conjunta reúne a pacientes, proveedores de atención médica, funcionarios gubernamentales y otros líderes intelectuales para analizar las barreras que impiden la prestación de una atención óptima para tratar el cáncer de mama en toda la región. El grupo también elaborará recomendaciones para garantizar que el tratamiento oncológico pueda proporcionarse de acuerdo con las últimas Pautas de la NCCN sobre la práctica clínica en oncología (NCCN Guidelines®) definidas por consenso de expertos y basadas en evidencias.

Se estima que para 2040 se estarán diagnosticando 2,5 millones de casos de cáncer al año en la región de Latinoamérica y el Caribe (un aumento del 78 % con respecto a las tasas de incidencia de 2018), lo que dará lugar a más de 1,3 millones de muertes por cáncer cada año (un aumento del 93 % con respecto a las tasas de mortalidad de 2018)1. La carga oncológica en los países de recursos bajos y medios es particularmente significativa: en la actualidad, representa cerca del 75 % de todas las muertes por cáncer a nivel mundial y se espera que esta cifra siga creciendo2.

"Los sistemas de prestación de servicios médicos en Latinoamérica deben lidiar con cómo proporcionar un acceso equitativo a la atención oncológica, a la vez que enfrentan tasas crecientes de incidencia del cáncer y los correspondientes desafíos en materia de infraestructura sanitaria y costos de tratamiento", explicó Eduardo L. Cazap, MD, PhD, fundador y primer presidente de SLACOM. "Necesitamos establecer enfoques pragmáticos para ofrecer una atención oncológica de alta calidad en este momento y promover mejoras sostenibles y a largo plazo en nuestros sistemas de salud en toda Latinoamérica. Nuestro trabajo con la NCCN nos ayudará a adaptar las pautas de práctica clínica para nuestra región a fin de aumentar el acceso, reducir la desigualdad y proteger la estabilidad financiera".

"Nos honra trabajar junto a SLACOM y otras entidades en la región de Latinoamérica a fin de compartir nuestra experiencia en la mejora de la atención oncológica, así como aprender de ellos también", sostuvo Robert W. Carlson, MD, director ejecutivo de la NCCN. "Estamos ansiosos por definir de manera conjunta formas innovadoras para garantizar que más personas con cáncer de mama sean tratadas de acuerdo con las pautas definidas por consenso de expertos y basadas en evidencias. Los triunfos anteriores nos han demostrado que es más fácil predecir y satisfacer las necesidades de atención oncológica cuando podemos ofrecer una atención estandarizada a escala internacional y ajustada a las variaciones regionales o locales".

El taller de hoy en Buenos Aires incluye un riguroso análisis del panorama actual, con un enfoque en cualquier obstáculo e interrupción del sistema que impidan la prestación de la atención más adecuada de acuerdo con las últimas recomendaciones respaldadas por la investigación.

La siguiente fase del proyecto incluirá una cumbre regional más amplia para Argentina, Brasil, México, Colombia y Perú en 2023, con el objetivo de presentar los resultados del taller y solicitar retroalimentación adicional. La cumbre también incluirá presentaciones de pacientes y promotores que compartirán sus perspectivas sobre los desafíos, las barreras y las posibles soluciones para mejorar el acceso a la atención del cáncer de mama de conformidad con las pautas.

La NCCN forma parte de varias colaboraciones para avanzar en la atención oncológica a nivel mundial. La organización publica ediciones gratuitas estratificadas por recursos de las NCCN Guideliness®, adaptaciones, traducciones, marcos de referencia y armonizaciones de las pautas regionales junto con proveedores locales en África Subsahariana, Oriente Medio y África del Norte (MENA), el Caribe y otros países de Asia, Europa y Suramérica. Conozca más en NCCN.org/global y participe a la conversación usando la etiqueta #NCCNGlobal.

