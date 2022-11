SLACOM e NCCN lançam projeto internacional para melhorar tratamento do câncer de mama na Argentina

A National Comprehensive Cancer Network e a Latin American and Caribbean Society of Medical Oncology (SLACOM) colaboram para abordar as políticas e as soluções de práticas para aumentar o acesso equitativo ao tratamento do câncer de mama, iniciando na Argentina e, em seguida, expandindo mais amplamente.

BUENOS AIRES, Argentina e PLYMOUTH MEETING, Pensilvânia, 16 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®), uma aliança sem fins lucrativos dos principais centros de câncer nos Estados Unidos, lança hoje um projeto colaborativo com a Latin American and Caribbean Society of Medical Oncology (SLACOM) em Buenos Aires, na Argentina. A iniciativa conjunta reúne pacientes, prestadores de serviços de saúde, funcionários do governo e outros líderes de pensamento para analisar todas as barreiras que impedem a prestação do tratamento ideal do câncer de mama em toda a região. O grupo também desenvolverá recomendações para garantir que o tratamento do câncer possa ser oferecido de acordo com o mais recente consenso de especialistas em diretrizes baseadas em evidências, o NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®).

Na região da América Latina e do Caribe, estima-se que cerca de 2,5 milhões de casos de câncer sejam diagnosticados anualmente até 2040 (um aumento de 78% em relação às taxas de incidência de 2018), resultando em mais de 1,3 milhão de mortes por ano (um aumento de 93% em relação às taxas de mortalidade de 2018)1. O ônus do câncer em países de recursos baixos e médios é particularmente significativo e, atualmente, corresponde a aproximadamente 75% das mortes por câncer em todo o mundo, e espera-se que continue a crescer2.

"Os sistemas de serviços de saúde na América Latina estão enfrentando desafios na oferta de acesso equitativo ao tratamento do câncer ante às crescentes taxas de incidência do câncer e os respectivos desafios de infraestrutura de saúde e custos de tratamento", disse Eduardo L. Cazap, MD, PhD, fundador e primeiro presidente da SLACOM. "Precisamos definir abordagens pragmáticas para oferecer tratamento de câncer de alta qualidade agora e, ao mesmo tempo, promover melhorias sustentáveis e de longo prazo em nossos sistemas de saúde em toda a América Latina. Nosso trabalho com a NCCN nos ajudará a adaptar as diretrizes de práticas clínicas em nossa região para aumentar o acesso, reduzir a desigualdade e proteger a estabilidade financeira."

"Estamos honrados em trabalhar ao lado da SLACOM e de outros na região da América Latina para compartilhar nossa experiência na melhoria do tratamento do câncer e também aprender com eles", disse Robert W. Carlson, MD, CEO da NCCN. "Esperamos determinar em conjunto formas inovadoras de garantir que mais pessoas com câncer de mama sejam tratadas de acordo com o consenso de especialistas em diretrizes baseadas em evidências. Os sucessos anteriores nos mostraram que é mais fácil prever e atender às necessidades de tratamento do câncer quando podemos oferecer atendimento padronizado em escala internacional e ajustado para variações regionais ou locais."

O seminário de hoje em Buenos Aires inclui uma rigorosa análise do cenário atual, com foco em todos os obstáculos e interferências nos sistemas que impeçam a prestação mais apropriada de atendimento de acordo com as mais recentes recomendações baseadas em pesquisas.

A próxima fase do projeto incluirá uma cúpula regional mais ampla para Argentina, Brasil, México, Colômbia e Peru em 2023, para apresentar os resultados do seminário e solicitar feedback adicional. A cúpula também incluirá apresentações de pacientes que compartilharãp sua perspectiva sobre desafios, barreiras e soluções potenciais para melhorar o acesso ao tratamento do câncer de mama de acordo com as diretrizes.

A NCCN faz parte de várias colaborações para promover o tratamento global do câncer. A organização publica versões gratuitas estratificadas por recursos das NCCN Guidelines®, adaptações, traduções e harmonizações de diretrizes regionais com fornecedores locais na África Subsaariana, Oriente Médio e Norte da África (MENA), Caribe e outros países da Ásia, Europa e América do Sul. Saiba mais em NCCN.org/global e participe da conversa com a hashtag #NCCNGlobal.

Sobre a National Comprehensive Cancer Network

A National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) é uma aliança sem fins lucrativos dos principais centros de câncer dedicados ao atendimento, pesquisa e educação de pacientes. A NCCN dedica-se a melhorar e facilitar o tratamento de câncer de qualidade, eficaz, equitativo e acessível, para que todos os pacientes possam viver uma vida melhor. Acesse NCCN.org para obter mais informações sobre as NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) e outras iniciativas. Siga a NCCN no Facebook @NCCNorg, Instagram @NCCNorg e Twitter @NCCN.

