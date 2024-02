Slenergy mit großem Erfolg auf der Genera 2024

MADRID, 28. Februar 2024 /PRNewswire/ -- „Eine echte Innovation in der Branche!", so der Kommentar eines Besuchers der Innovationsgalerie vor dem iShare-Home One-Stop Residential Smart Energy Solution Stand von Slenergy während der Genera 2024 – Energy and Environment International Trade Fair, am 6. Februar in Madrid.

Slenergy in Genera 2024

Slenergy, ein Innovationsführer im Bereich der erneuerbaren Energien, glänzte auf der größten spanischen Energiemesse mit seinen Vorzeigeprodukten für den europäischen Markt. Das verbesserte standardisierte Solar-Kit iShare-Home des Unternehmens wurde aufgrund seiner herausragenden Eigenschaften und innovativen Aspekte in der Branche für die Innovationsgalerie ausgewählt. Darüber hinaus präsentierte Slenergy am 265 m2 großen Stand sein System iShare-Home und ein komplettes Angebot an netzgebundenen und Hybrid-Wechselrichtern, das auf großes Besucherinteresse stieß.

In diesem Jahr stellte Slenergy auf der Genera seine Wechselrichter für die gesamte Produktpalette vor, die sowohl den Wohn- als auch den Gewerbebereich abdeckt. Die Wechselrichter sind mit einem intelligenten Managementsystem ausgestattet und zeichnen sich durch einen stabilen Wirkungsgrad und hohe Zuverlässigkeit aus. Die MES-Rückverfolgbarkeit, die von der intelligenten Fabrik des Unternehmens gewährleistet wird, hilft bei der Rückverfolgung des Herstellungsprozesses und der Realisierung der Qualitätskontrolle des gesamten Prozesses.

Die aktualisierte Version des Solarkits, das den Kauf über das Single-Window-System, Lieferung aus einer Hand und umfassende Serviceleistungen bietet, weist bedeutende Fortschritte auf. Das iShare-Home-System umfasst jetzt Solarmodule, einen Hybrid-Wechselrichter, einen Batteriespeicher, eine Montagevorrichtung, einen Kabelsatz, ein intelligentes Energiemanagementsystem, eine Wärmepumpe, ein intelligentes EV-Ladegerät und die innovative iBox, die einen umfassenden Schutz gewährleistet.

Das Hauptmerkmal des verbesserten iShare-Home-Systems liegt in der intelligenten Bedienung und Wartung, die durch die SmartBox ermöglicht wird. Diese intelligente IoT-Hardware sammelt Echtzeit-Betriebsdaten von anderen angeschlossenen Geräten wie intelligenten Zählern, Wechselrichtern, EV-Ladegeräten, Wärmepumpen usw. Nach der Berechnung von Erzeugungs- und Verbrauchsdaten wendet die SmartBox intelligente Steuerungsstrategien für ein intelligentes, zentralisiertes Management an, das die Energienutzung optimiert und Kosteneinsparungen ermöglicht.

Das aktualisierte iShare-Home-System, das auf der GENERA 2024 in Madrid vorgestellt wurde, bietet eine intelligente Lösung aus einer Hand mit vielfältigeren Komponenten, die den Anforderungen der Kunden entsprechen. Auf der K.EY-Messe am 28. Februar unternahm Slenergy den nächsten Schritt, um die geeignetste One-Stop-Lösung für den europäischen Wohnungsmarkt anzubieten. Besucher können das Unternehmen vom 28. Februar bis 1. März am Stand D6/027 besuchen, um mehr über dieses standardisierte Solar-Kit und andere Vorzeigeprodukte zu erfahren.

Besuchen Sie www.slenergy.com für weitere Informationen über die Produkte von Slenergy und erfahren Sie mehr darüber, wie das Unternehmen Hausbesitzern hilft, ihre Energiekosten zu senken und ihren ökologischen Fußabdruck zu minimieren, während es Installateuren das beste Solar-Kit bereitstellt.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2349399/Slenergy_Genera_2024.mp4

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2090526/logo_Logo.jpg