Slenergy récompensé par un grand succès au Genera 2024

MADRID, 28 février 2024 /PRNewswire/ -- « Une véritable innovation dans l'industrie ! » a commenté un visiteur à la Galerie de l'innovation devant le stand « iShare-Home One-Stop Residential Smart Energy Solution » de Slenergy lors du Genera 2024, le Salon international de l'énergie et de l'environnement, à Madrid, le 6 février.

Slenergy in Genera 2024

Slenergy, leader de l'innovation dans le secteur des énergies renouvelables, a brillé lors du plus grand salon espagnol de l'énergie avec ses produits phares pour le marché européen. Le kit solaire standardisé iShare-Home amélioré de la société a été sélectionné à la Galerie de l'innovation en raison de ses caractéristiques remarquables et innovantes dans l'industrie. De plus, le stand de 265 m2 de Slenergy a présenté son système iShare-Home et une gamme complète d'onduleurs raccordés au réseau et hybrides, attirant l'attention de la plupart des visiteurs.

Cette année, Slenergy a apporté toute sa gamme d'onduleurs au Salon Genera, couvrant les aspects résidentiels et C&I (commerciaux et industriels). Équipés d'un système de gestion intelligent et dotés d'une efficacité stable et d'une grande fiabilité, les onduleurs se distinguent par leur apparence. La traçabilité de son système d'exécution de fabrication (MES) assurée par l'usine intelligente de l'entreprise permet de suivre le processus de fabrication et d'effectuer le contrôle du système de qualité de l'ensemble du processus.

La version améliorée de ce kit solaire pour l'achat à guichet unique, qui assure une livraison en une seule fois et un service complet, présente des avancées majeures. Le système iShare-Home comprend désormais des panneaux solaires, un onduleur hybride, une batterie de stockage d'énergie, une structure de montage, un jeu de câbles, un système intelligent de gestion de l'énergie, une pompe à chaleur, un chargeur intelligent pour véhicules électriques et l'innovante iBox, qui assure une protection complète.

La principale caractéristique du système iShare-Home amélioré réside dans son fonctionnement et sa maintenance intelligents, facilités par la SmartBox. Ce matériel intelligent IoT collecte des données opérationnelles en temps réel à partir d'autres appareils connectés tels que des compteurs intelligents, des onduleurs, des chargeurs de véhicules électriques, des pompes à chaleur, etc. Après avoir calculé les données de production et de consommation, la SmartBox exécute des stratégies de contrôle intelligentes pour réaliser une gestion centralisée intelligente, optimisant l'utilisation de l'énergie et les économies de coûts.

Le système iShare-Home amélioré, lancé lors du GENERA 2024 à Madrid, offre une solution intelligente à guichet unique avec des composants plus diversifiés en fonction des demandes des clients. Passant à l'étape suivante lors du salon K.EY le 28 février, Slenergy s'efforcera de fournir la solution à guichet unique la plus adaptée au marché résidentiel européen. Les visiteurs peuvent découvrir l'entreprise au stand D6/027 du 28 février au 1er mars, pour en savoir plus sur ce kit solaire standardisé et sur d'autres produits phares.

Consultez www.slenergy.com pour en savoir plus sur la gamme complète de produits de Slenergy et découvrez comment l'entreprise aide les propriétaires à réduire leurs coûts énergétiques et leur empreinte carbone tout en fournissant aux installateurs le meilleur kit solaire.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2349399/Slenergy_Genera_2024.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2090526/logo_Logo.jpg