Slingshot Biosciences gibt rasche Expansion in den Märkten des Vereinigten Königreichs und der Europäischen Union bekannt

Innovator im Bereich Biowissenschaften und führender Anbieter von präzisionsgefertigter Technologie zur Nachahmung synthetischer Zellen erweitert seine Aktivitäten in Großbritannien und der EU, um die Zell- und Gentherapie sowie die pharmazeutische Entwicklung voranzutreiben

EMERYVILLE, Kalifornien, 4. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Slingshot Biosciences, Pionier der synthetischen Zellmimetik-Technologie für Durchflusszytometrie-Kontrollen, gab heute seine weitere Expansion in den britischen und europäischen Markt bekannt. Diese Investition ermöglicht den Produktentwicklern in der Region einen breiteren Zugang zu den reproduzierbaren, hochwertigen Biomarker-Kontrollen von Slingshot und deren schnellere Einführung in ihre zellbasierten Assay-Entwicklungsprogramme. Das aggressive Wachstum des Unternehmens setzt sich fort, angetrieben durch die breite Akzeptanz seiner zellähnlichen Technologie durch Hunderte von Pharmaunternehmen, Biotechnologiefirmen, Auftragsforschungsinstituten (CROs), klinischen Diagnoselabors und akademischen medizinischen Zentren weltweit.

„Das Vereinigte Königreich und die Europäische Union stellen einen der weltweit dynamischsten und innovativsten Märkte für Biowissenschaften dar", sagte Glenn Bilawsky, Chief Executive Officer von Slingshot Biosciences. „... In diesen Regionen sind erstklassige Forschungseinrichtungen, führende Zelltherapieunternehmen und globale Pharmaunternehmen ansässig, die unser Engagement für die Förderung wissenschaftlicher Genauigkeit und Reproduzierbarkeit teilen. Wir freuen uns über die schnelle Akzeptanz unserer Technologie in diesen Märkten und verstärken unser Engagement für Forscher und Hersteller, die sich zum Ziel gesetzt haben, lebensrettende Therapien schneller und zuverlässiger zu entwickeln."

Die proprietäre Plattform von Slingshot Biosciences liefert präzisionsgefertigte synthetische Zellmimetika, die die Variabilität, Fragilität und operative Ineffizienz traditioneller biologischer Kontrollen beseitigen. Die Konsistenz von Charge zu Charge erreicht Variationskoeffizienten von nur 0,1 %. Forscher suchen seit langem nach massenproduzierten Zellmimetika, die seltene Biomarker enthalten und langfristig stabil sind, um gezielte Therapien zu entwickeln. Die synthetischen Zellmimetika-Kontrollen des Unternehmens ermöglichen es Forschern, reproduzierbare Ergebnisse über mehrere Standorte und Instrumente hinweg zu erzielen, was eine wichtige Voraussetzung für klinische Studien, die Herstellung von Zelltherapien und eine schnelle, erfolgreiche Zulassung ist.

Slingshot Biosciences revolutioniert die Qualität und Zuverlässigkeit zellbasierter Assays durch die Bereitstellung präziser, reproduzierbarer synthetischer Kontrollen, die schnellere wissenschaftliche Durchbrüche und positive Auswirkungen für Patienten ermöglichen. Die patentierte Plattform des Unternehmens kombiniert fortschrittliche Polymerchemie mit der Präzision der Halbleiterfertigung, um synthetische Zellmimetika zu schaffen, die im Vergleich zu herkömmlichen biologischen Kontrollen eine unübertroffene Reproduzierbarkeit, langfristige Stabilität und erhebliche Kosteneinsparungen bieten. Slingshot Biosciences bedient Kunden aus den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie, klinische Diagnostik und akademische Forschung weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.slingshotbio.com.

