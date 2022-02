SmallRig lance deux lampes vidéo à source ponctuelle et les accessoires associés, offrant une solution d'éclairage plus intense, plus lumineuse et plus ingénieuse aux photographes et aux vidéastes

« Au cours de la dernière décennie, SmallRig a déployé des efforts pour élaborer des solutions d'accessoires complètes pour plus de 2 millions de créateurs de contenu dans le monde. Ces dernières années, de plus en plus d'utilisateurs ont demandé à SmallRig : 'Avez-vous l'intention de produire des lampes vidéo ? Je me sers beaucoup des produits SmallRig, j'aimerais avoir des produits d'éclairage sous la même marque' » , a déclaré John Jiang, directeur marketing de SmallRig. « Face aux attentes élevées de nos utilisateurs, SmallRig repousse les limites, élargissant les catégories de produits pour maximiser la puissance créative. Aujourd'hui, après des années de conception et de développement, et des avancées significatives dans la technologie COB, nos premières lampes vidéo LED à source ponctuelle RC 120 offrent des performances exceptionnelles, adaptées à tous les types de créations ».

Lampes vidéo LED à source ponctuelle RC 120

Haute luminescence : le faisceau central de la RC 120D (120W) atteint 62 600 lux à 1 mètre (3,3 pi) avec l'hyper-réflecteur ; le faisceau central de la RC 120B (120W) atteint 52 800 lux à 1 mètre (3,3 pi) avec l'hyper réflecteur

le faisceau central de la RC 120D (120W) atteint 62 600 lux à 1 mètre (3,3 pi) avec l'hyper-réflecteur ; le faisceau central de la RC (120W) atteint 52 800 lux à 1 mètre (3,3 pi) avec l'hyper réflecteur Haute précision des couleurs : avec un score CRI de 95+ et TLCI 96+, les lampes de la série RC 120 offrent une reproduction et un rendu précis des couleurs, ainsi que des performances stables en matière de couleurs

avec un score 95+ et TLCI 96+, les lampes de la série RC 120 offrent une reproduction et un rendu précis des couleurs, ainsi que des performances stables en matière de couleurs Télécommande intelligente : l'application SmallGoGo permet le contrôle simultané de plusieurs lampes SmallRig jusqu'à 100 m (328 pi) pour une flexibilité et une créativité illimitées

l'application SmallGoGo permet le contrôle simultané de plusieurs lampes SmallRig jusqu'à (328 pi) pour une flexibilité et une créativité illimitées Système de refroidissement actif ultra-silencieux : pour des performances stables et des durées de fonctionnement sûres et continues

pour des performances stables et des durées de fonctionnement sûres et continues Monture Bowens standard : entièrement compatible avec divers accessoires de configuration de la lumière pour obtenir l'effet d'éclairage souhaité

entièrement compatible avec divers accessoires de configuration de la lumière pour obtenir l'effet d'éclairage souhaité Système d'alimentation double : prise en charge de l'alimentation CA pour une utilisation en studio ou des batteries à monture V pour les situations extrêmes

Boîte à lumière série RA

L'éclairage est un élément essentiel de toute installation cinématographique et commerciale. SmallRig a sorti trois boîtes à lumière - la RA-L65 Lantern Softbox et les RA-D55/RA-D85 Parabolic Softbox - pour aider les créateurs à maîtriser la magie de l'éclairage diffus. Le concept pionnier tout-en-un de SmallRig permet aux créateurs d'installer les boîtes à lumière en quelques secondes et de pouvoir produire en un rien de temps !

Prix et disponibilité

Lampe vidéo à source ponctuelle RC 120B Bi-Color (Prix de vente conseillé : 259 $ US)

Lampe vidéo à source ponctuelle RC 120D Daylight (Prix de vente conseillé : 219 $ US)

Boîte à lumière RA-D55 Parabolic (Prix de vente conseillé : 99 $ US)

Boîte à lumière RA-D85 Parabolic (Prix de vente conseillé : 149 $ US)

Boîte à lumière RA-L65 Lantern (Prix de vente conseillé : 99 $ US)

Les lampes RC 120 COB et les boîtes à lumière de la série RA de SmallRig sont disponibles à la commande dans le monde entier.

Lien pour commander : https://linktr.ee/smallrig.global

À propos de SmallRig

Fondée en 2012, SmallRig conçoit et construit des solutions complètes d'accessoires pour les créations de contenu avec des caméras, des cardans et des téléphones mobiles. Nos accessoires sont largement utilisés dans la diffusion en direct, le Vlog, la production vidéo professionnelle, et d'autres domaines soutenus par plus de deux millions de créateurs dans le monde. SmallRig a été le pionnier du mode de co-conception par l'utilisateur (UCD) et du programme DreamRig dans le but de co-concevoir avec les créateurs mondiaux et rendre leur grand rêve réalisable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1747974/image_1.jpg

SOURCE SmallRig