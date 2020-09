SmallRig lance la première solution d'accessoires du secteur pour le Panasonic LUMIX S5

Conçue pour protéger l'appareil et offrir des supports d'accessoires, la cage comporte plusieurs filetages 1/4 pouce-20, ARRI 3/8 pouce-16, une griffe et un rail OTAN. Elle se fixe à la caméra via une vis 1/4 pouce-20 sur la partie inférieure et une vis m2,5 sur le côté droit afin d'éviter toute torsion. La cage intègre également un tournevis plat et une clé Allen, ainsi que deux fentes pour attacher une sangle sur les côtés.

Support en L pour LUMIX S5

De conception modulaire avec des brides anti-torsion, la plaque de base et la plaque latérale s'appuient sur des queues-d'aronde Arca-Swiss qui permettent de monter l'appareil photo à la verticale ou à l'horizontale. Les axes vertical et horizontal de la plaque en L comportent une ligne de centrage du capteur afin d'aligner l'appareil photo sur la tête du trépied. La plaque latérale peut être avancée pour permettre une rotation à 180 degrés de l'écran LCD, et être étendue vers la gauche si l'on a besoin de plus d'espace pour une sangle de fixation ou un déclencheur souple. Celle-ci se fixe au bas de l'appareil photo avec une vis 1/4 pouce et comporte un patin en caoutchouc pour éviter de rayer l'appareil photo. Par ailleurs, la plaque en L comporte plusieurs orifices filetés de 1/4 pouce-20 sur le côté et le bas pour fixer des accessoires.

Découvrez les produits SmallRig sur les sites web suivants :

Site officiel : www.smallrig.com

Amazon : www.amazon.com/smallrig (États-Unis) https://www.amazon.de/smallrig (Allemagne)

eBay : www.ebaystores.com/smallrig20092018

Pour les revendeurs : www.smallrigreseller.com

À propos de SmallRig

Fondé en 2012, SmallRig est un fabricant axé sur l'innovation qui conçoit et construit des supports et des accessoires haut de gamme pour toutes sortes d'appareils photo. Notre réseau de vente s'étend à plus de 200 pays et régions, et nos produits bénéficient du soutien de plus de 500 000 cinéastes et photographes dans le monde entier.

Contact pour les médias :

Joy Liu

[email protected]

+86 15502187487

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1248469/SmallRig_Professional_Kit_LUMIX_S5.jpg

SOURCE SmallRig