SmallRig lance la promotion du Black Friday et du Cyber Monday

Pour remercier les clients pour leur soutien constant, SmallRig veut les inviter à explorer plus de possibilités de production de films et de tournage indépendant avec des solutions d'accessoires SmallRig à des prix attractifs.

Du 26 novembre au 2 décembre, tous les canaux de vente de SmallRig publieront simultanément les meilleures promotions. Des promotions exclusives seront proposées sur le site Web de SmallRig, sur Amazon, dans les boutiques eBay et auprès de nos revendeurs autorisés dans le monde entier. Pour plus de détails, veuillez contacter nos canaux en conséquence.

Site Web de SmallRig : www.smallrig.com

Amazon : www.amazon.com/smallrig (États-Unis) https://www.amazon.de/smallrig (Allemagne)

eBay : www.ebaystores.com/smallrig20092018

Recherchez vos revendeurs à proximité : https://www.smallrigreseller.com/authorized-reseller

Les produits phares dans la vente Black Friday comprennent :

Master Kit pour la caméra Sony Alpha 7S III : Intégrant une cage complète adaptée à la forme, un rail NATO, une poignée supérieure NATO et un serre-câble, le Master Kit permet de disposer d'un système de dégagement rapide pour permettre l'assemblage et le démontage les plus efficaces, ce qui répond aux besoins de prise de vue dans de multiples scénarios.

Seamless Kit pour Canon R5 : Conçu pour réaliser un changement rapide entre la prise de vue manuelle, la prise de vue sur trépied et la prise de vue sur cardan, le kit permet aux cinéastes de découvrir tout le potentiel du Canon R5 avec une expérience de prise de vue impressionnante.

Lightweight Matte Box : Le panneau supérieur est fait de fibre de carbone ultra-légère et le poids net de la Matte Box n'est que de 295 g. SmallRig Matte Box aide à prévenir les interférences d'éblouissement, à dévoiler la scène clairement et à protéger l'objectif pendant les prises de vue en plein air tout en offrant diverses options de montage.

À propos de SmallRig

Fondée en 2009, SmallRig est un fabricant axé sur l'innovation qui conçoit et fabrique des supports et des accessoires de qualité supérieure pour toutes sortes d'appareils photo. Notre réseau de vente s'étend à plus de 200 pays et régions, et nos produits bénéficient du soutien de plus de 500 cinéastes et photographes dans le monde entier.

