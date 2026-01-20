SmallRig signalisiert strategische Neuausrichtung bei CES-Debüt und definiert Bildgebungsinnovation rund um alltägliche Kreativität neu

LAS VEGAS, 21. Januar 2026 /PRNewswire/ -- SmallRig, ein weltweit tätiger Spezialanbieter von Bildgebungslösungen, war vom 6. bis 9. Januar erstmals auf der CES 2026 vertreten und markierte damit einen Meilenstein in seiner globalen Strategie.

Neugestaltung des CES-Messestands als Co-Creation-Hub

Neben der internationalen Premiere des drahtlosen Mikrofons S70 und der Präsentation mehrerer kürzlich erschienener Produkte stellte SmallRig ein Messestandkonzept vor, das sich von herkömmlichen Ausstellungsformaten abhob. Anstatt sich ausschließlich auf die Produktpräsentation zu konzentrieren, verwandelte die Marke ihren Stand in eine „Creator Service Station", die Geräteaufladung, Ruhebereiche und kostenlosen Zugang zu einer vollständigen Palette professioneller Bildbearbeitungszubehörteile wie Käfige, Stative und Mikrofone bot. Ein System für Echtzeit-Feedback vor Ort, das Ingenieure direkt mit den Kreativen verband, definierte das Stand-Erlebnis neu. Die Entscheidung, den Ausstellungsraum in einen Co-Creation-Hub zu verwandeln, spiegelt einen tiefgreifenden Wandel in der Bildbearbeitungszubehörbranche wider, in der der Wettbewerb zunehmend nicht nur von den Hardware-Spezifikationen, sondern auch von der Fähigkeit geprägt ist, Nutzer-Ökosysteme aufzubauen und zu pflegen.

In den letzten Jahren hat SmallRig seine Rolle als Ökosystem-Entwickler gestärkt, indem es Co-Creation-Initiativen vorangetrieben hat, die auf realen Anwendungsszenarien basieren. Die CES ist eines dieser wichtigen Szenarien. „Die CES ist mehr als eine jährliche Technologiemesse, sie ist auch eine konzentrierte Umgebung für die Produktion von Inhalten für Kreative", sagte Liyuan Wei, Marketing Manager bei SmallRig. „Die Entscheidung zur Teilnahme basierte auf einem klaren Verständnis der Trends im Bereich der Verbraucherbildgebung und dem Engagement, Kreativen Lösungen anzubieten, die auf ihre unmittelbaren Bedürfnisse zugeschnitten sind."

Dieser Ansatz zeigte sich deutlich in der Präsentation des drahtlosen Mikrofons S70, das direkt auf die doppelte Nachfrage der Kreativen nach hoher Audioqualität und unauffälligen Formfaktoren eingeht. Um das kompakte und unauffällige Design des Produkts zu unterstreichen, führte SmallRig eine interaktive „Schatzsuche" ein, bei der die Kreativen auf spielerische und einprägsame Weise die „unsichtbare" Präsenz des Mikrofons erleben konnten. Gleichzeitig unterstrichen begehrte Zubehörteile, die vor Ort ausgeliehen werden konnten, wie die neueste SmallRig-Hüllenserie für die iPhone-17-Pro-Serie und das SmallRig x Potato Jet TRIBEX CARBON Il Carbon Fiber Tripod With Dynamic Balance Hydraulic Fluid Head, die Reaktion der Marke auf den allgemeinen Trend zu leichten, verbraucherorientierten Kreativwerkzeugen.

Förderung einer ökosystemorientierten Strategie für eine breitere Creator Economy

Sowohl die Experimente auf Standebene als auch die Entscheidungen beim Produktdesign signalisieren den Eintritt von SmallRig in eine neue Entwicklungsphase. Die Marke stärkt strategisch ihre Präsenz auf dem Verbrauchermarkt und erweitert ihre Designkapazitäten und ihre langjährige Philosophie der gemeinsamen Kreation mit den Nutzern auf eine viel breitere Creator-Basis. Jahrelang drehte sich das Ökosystem für Bildbearbeitungszubehör von SmallRig um professionelle Geräte wie Kameras und Kinosysteme und bot modulare Plug-and-Play-Lösungen, bei denen die funktionale Leistung im Mittelpunkt stand. Jetzt, da leichtes Filmen zum Mainstream wird, vollzieht sich ein rascher Übergang von professionellen Geräten zu Unterhaltungselektronik als kreative Werkzeuge.

Gleichzeitig diversifiziert sich die Landschaft der Kreativen selbst. Neben erfahrenen Profis umfasst sie nun auch Influencer-Marketing-Agenturen, unabhängige Content-Ersteller und eine große Zahl von Alltagsnutzern. Für viele dieser Kreativen ist nicht die technische Meisterschaft die Hauptmotivation, sondern die Möglichkeit, Momente des täglichen Lebens schnell festzuhalten, zu teilen und auszudrücken. Dieser Wandel zwingt die Marken im Bereich Bildbearbeitung dazu, zu überdenken, wie sie die Barrieren zwischen „professioneller" und „Massenmarkt"-Kreation durch intelligentere, integrativere Designs überwinden können.

In einer Zeit, in der das Schaffen von Inhalten zu einem instinktiven Verhalten geworden ist, spiegelt die Teilnahme von SmallRig an der CES 2026 einen strategischen Wandel in der Denkweise wider. Die Marke geht über den traditionellen Weg von „Ausrüstung, funktionaler Bedarf, Zubehörversorgung" hinaus und stellt alltägliche Anwendungsszenarien in den Mittelpunkt ihrer Ökosystemstrategie. Bildgebungszubehör wird nicht nur als Werkzeug positioniert, sondern als Katalysator, der kreative Umgebungen prägt und Inspiration weckt. Dieser Übergang von einem werkzeugorientierten Ansatz zu einer ökosystemorientierten Philosophie steht in engem Einklang mit den seit langem bestehenden nutzerorientierten Werten von SmallRig, die darauf abzielen, kreative Hürden zu senken und Ausdruck und Kreativität in einer ständig wachsenden globalen Community von Kreativen kontinuierlich zu fördern.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.smallrig.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2865074/photo.jpg