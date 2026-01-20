SmallRig annonce un changement stratégique lors de ses débuts au CES, en recadrant l'innovation en matière d'imagerie autour de la création quotidienne.

LAS VEGAS, 21 janv. 2026 /PRNewswire/ -- SmallRig, fournisseur mondial spécialisé dans les solutions d'imagerie, a fait sa première apparition au CES 2026 du 6 au 9 janvier, marquant un moment important dans sa stratégie mondiale.

Réimaginer le stand du CES pour en faire un centre de co-création

photo

Outre le lancement international du microphone sans fil S70 et la présentation de plusieurs produits récemment lancés, SmallRig a présenté un concept de stand qui se démarque des formats d'exposition conventionnels. Plutôt que de se concentrer uniquement sur l'exposition de produits, la marque a transformé son espace en une « station de services pour créateurs », offrant la possibilité de recharger les appareils, des aires de repos et un accès libre à une gamme complète d'accessoires d'imagerie professionnelle, notamment des cages, des trépieds et des microphones. Un dispositif de retour d'information en temps réel sur place, reliant directement les ingénieurs aux créateurs, a permis de redéfinir l'expérience du stand. Cette décision de transformer un espace d'exposition en un centre de co-création reflète un changement plus profond dans l'industrie des accessoires d'imagerie, où la concurrence est de plus en plus déterminée non seulement par les spécifications du matériel, mais aussi par la capacité de créer et de maintenir des écosystèmes d'utilisateurs.

Ces dernières années, SmallRig a renforcé son rôle de bâtisseur d'écosystème en lançant des initiatives de co-création fondées sur des scénarios d'utilisation réels. Le CES représente l'un de ces scénarios importants. « Le CES représente plus qu'une exposition technologique annuelle ; c'est aussi un environnement de production de contenu concentré pour les créateurs », a déclaré Liyuan Wei, responsable marketing de SmallRig . « La décision de participer a été motivée par une compréhension claire des tendances des consommateurs en matière d'imagerie et par un engagement à fournir aux créateurs des solutions adaptées à leurs besoins immédiats. »

Cette approche était évidente lors de la présentation du microphone sans fil S70, qui répond directement à la double demande des créateurs, à savoir une qualité audio élevée et des facteurs de forme discrets. Pour renforcer la conception compacte et discrète du produit, SmallRig a introduit une activité interactive de « chasse au trésor », encourageant les créateurs à faire l'expérience de la présence « invisible » du microphone d'une manière ludique et mémorable. Parallèlement, des accessoires très demandés, disponibles pour être empruntés sur place, tels que la dernière série de cages SmallRig pour l'iPhone 17 Pro Series et le trépied en fibre de carbone SmallRig x Potato Jet TRIBEX CARBON Il avec tête fluide hydraulique Dynamic Balance, ont mis en évidence la réponse de la marque à l'évolution générale vers des outils de création légers et orientés vers le grand public.

Promouvoir une stratégie axée sur les écosystèmes pour une économie de la création élargie

L'expérimentation au niveau du stand et les choix de conception du produit signalent l'entrée de SmallRig dans une nouvelle phase de développement. La marque renforce stratégiquement sa présence sur le marché des consommateurs, en étendant ses capacités de conception et sa philosophie de co-création de longue date à une base de créateurs beaucoup plus large. Pendant des années, l'écosystème d'accessoires d'imagerie de SmallRig s'est articulé autour d'équipements professionnels tels que des caméras et des systèmes de cinéma, offrant des solutions modulaires et prêtes à l'emploi centrées sur la performance fonctionnelle. Aujourd'hui, avec la généralisation des films légers, les outils de création passent rapidement des appareils professionnels à l'électronique grand public.

Parallèlement, le paysage des créateurs lui-même se diversifie. Au-delà des professionnels chevronnés, elle comprend désormais des agences de marketing d'influence, des créateurs de contenu indépendants et une vaste population d'utilisateurs quotidiens. Pour beaucoup de ces créateurs, la motivation première n'est pas la maîtrise technique, mais la capacité à capturer, partager et exprimer rapidement des moments de la vie quotidienne. Cette évolution pousse les marques de l'écosystème de l'imagerie à repenser la manière dont elles peuvent faire tomber les barrières entre la création « professionnelle » et la création « grand public » grâce à une conception plus intelligente et plus inclusive.

À une époque où la création est devenue un comportement instinctif, la participation de SmallRig au CES 2026 reflète une transformation stratégique de l'état d'esprit. Dépassant le schéma traditionnel « équipement, demande fonctionnelle, fourniture d'accessoires », la marque place les scénarios d'utilisation quotidienne au centre de sa stratégie d'écosystème. Les accessoires d'imagerie ne sont pas simplement des outils, mais des catalyseurs qui façonnent des environnements créatifs et suscitent l'inspiration. Ce passage d'une approche axée sur les outils à une philosophie axée sur l'écosystème s'aligne étroitement sur les valeurs de SmallRig, centrées sur l'utilisateur, qui visent à abaisser les seuils créatifs et à stimuler en permanence l'expression et la créativité au sein d'une communauté mondiale de créateurs en constante expansion.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : www.smallrig.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2865074/photo.jpg