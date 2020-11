SmallRig lance une cage sans couture pour RED KOMODO

Fabriquée en alliage de magnésium, la cage SmallRig pèse seulement 163 grammes, un poids 40 % plus léger que celui des alliages traditionnels. Des matériaux plus légers et des performances plus élevées permettent aux utilisateurs de RED KOMODO de relever calmement plus de défis.

Afin de satisfaire les habitudes des utilisateurs de RED KOMODO, la cage est dotée d'une conception modulaire. La plaque supérieure peut être démontée pour accéder aux trous filetés d'origine de KOMODO. Elle est en outre entièrement compatible avec les accessoires d'origine RED. SmallRig est par ailleurs la première société à créer un modèle avec support coulissant sur trois côtés, ce qui permet un désassemblage et un assemblage plus rapides pour répondre aux besoins de prise de vue qui changent rapidement.

Grâce à l'écologie complète des accessoires, la cage SmallRig est considérée comme étant le « LEGO des cinéastes ». La cage présente divers trous filetés et supports afin que les cinéastes puissent fixer des moniteurs, des lumières LED, des microphones et d'autres accessoires, et construire un kit de prise de vue complet. Que ce soit pour la création de contenu personnel ou le tournage de films professionnels, la cage est en mesure de répondre à ces différents besoins.

La cage offre une double sécurité sur le fond et les deux côtés pour éviter toute torsion. En outre, le corps est conçu pour éviter les bosses et protéger la « bête » de tous les côtés.

Tout en conservant la disposition compacte de RED KOMODO, la cage SmallRig intègre des fonctions plus pratiques pour la « bête » pour plusieurs scénarios de prise de vue.

À propos de SmallRig

Fondée en 2012, SmallRig est un fabricant axé sur l'innovation qui conçoit et fabrique des appareils photo et des accessoires de qualité supérieure pour toutes sortes d'appareils photo. Notre réseau de vente s'étend à plus de 200 pays et régions, et nos produits bénéficient du soutien de plus de 500 cinéastes et photographes dans le monde entier.

