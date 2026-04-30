SmallRig presenta soluciones de imagen basadas en escenarios en la feria NAB Show 2026

- El sistema multicámara montado en vehículos y las configuraciones modulares para creadores ponen de manifiesto la apuesta de SmallRig por flujos de trabajo de producción integrados

LAS VEGAS, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- En la feria NAB Show 2026, SmallRig presentó una gama de soluciones de imagen adaptadas a diferentes escenarios, incluyendo una solución multicámara montada en un vehículo todoterreno, diseñada para entornos de producción dinámicos al aire libre. Esta solución, equipada con varias cámaras de acción, demostró captura multiángulo, estabilidad en entornos difíciles y capacidad de despliegue rápido para producciones en exteriores.

SmallRig booth at NAB Show 2026, featuring an off-road vehicle-based multi-camera production setup SmallRig booth at NAB Show 2026

El expositor de SmallRig en la NAB Show 2026 se diseñó en torno a escenarios de producción clave, como la filmación en exteriores, flujos de trabajo multicámara y la creación de contenido móvil, integrando el equipo directamente en entornos de producción reales. Esta configuración permitió a los visitantes interactuar con las soluciones de forma similar a sus propios flujos de trabajo creativos.

El expositor contaba con seis zonas clave: Vehículo todoterreno, Carro para cámara, Trípode, Personalización de DreamRig, Batería e iluminación, y Estación de servicio para creadores. Estas áreas mostraban diversos escenarios de creación de contenido, desde filmación profesional y aventuras al aire libre hasta vlogs y transmisiones en directo, con productos destacados como los accesorios del ecosistema DJI Osmo Pocket 4, la luz de video LED portátil RF 20C, el monopié TRIBEX y el carro para cámara.

La solución DJI Osmo Pocket 4, con alimentación, audio y control integrados, además de opciones de montaje versátiles, permitía configuraciones multicámara, filmación en exteriores y transmisiones en directo, ofreciendo a los creadores un equilibrio entre portabilidad y flexibilidad creativa.

SmallRig también presentó una "Estación de Servicio para Creadores" en su expositor, ofreciendo servicios in situ como carga de dispositivos, préstamo de equipos y demostraciones prácticas de productos. Esta iniciativa también proporcionó una plataforma para recibir comentarios directos de los creadores, lo que permitió a SmallRig comprender mejor las necesidades de los usuarios e informar el desarrollo de futuros productos.

Esta estrategia forma parte del modelo de cocreación más amplio de SmallRig, que integra colaboraciones de codiseño con usuarios, el programa de personalización DreamRig e iniciativas de cocreación de la industria. Al adoptar este enfoque, SmallRig garantiza que las necesidades reales de los creadores se incorporen directamente al ciclo de desarrollo del producto, creando un ciclo continuo desde el concepto hasta la iteración.

Hasta la fecha, SmallRig ha colaborado con más de 1.700 creadores de todo el mundo para desarrollar más de 2.700 productos de creación conjunta, respaldados por una cadena de suministro ágil que acelera el desarrollo y la implementación de productos.

A medida que la industria evoluciona, los creadores operan cada vez más en entornos con múltiples configuraciones y escenarios, donde combinan herramientas para satisfacer diversas necesidades de producción. La presencia de SmallRig en NAB Show 2026 refuerza este cambio, haciendo hincapié en soluciones basadas en flujos de trabajo en lugar de productos individuales, y demostrando cómo múltiples herramientas pueden trabajar en armonía dentro de un sistema de producción unificado.

Acerca de SmallRig

Fundada en 2013, SmallRig es un proveedor global de soluciones de imagen que ofrece un ecosistema integral de cámaras, accesorios móviles, iluminación, alimentación y productos de audio. Inicialmente centrada en el montaje de cámaras, SmallRig se ha expandido hasta convertirse en una marca reconocida por su ecosistema de productos versátil y compatible, que da soporte a creadores en más de 160 países de todo el mundo.

Si desea más información visite: www.smallrig.com

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