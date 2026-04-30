SmallRig présente des solutions d'imagerie basées sur des scénarios au NAB Show 2026

Le système multicaméras monté sur véhicule et les installations modulaires pour les créateurs soulignent l'évolution de SmallRig vers des flux de production intégrés.

LAS VEGAS, 30 avril 2026 /PRNewswire/ -- Au NAB Show 2026, SmallRig a présenté une gamme de solutions d'imagerie basées sur des scénarios, notamment une solution multicaméras montée sur un véhicule tout-terrain et conçue pour les environnements de production dynamiques en extérieur. La solution, équipée de plusieurs caméras d'action, permet de réaliser des prises de vue sous plusieurs angles, d'assurer la stabilité dans des environnements difficiles et de déployer rapidement des capacités pour les productions sur le terrain.

Le stand SmallRig au NAB Show 2026, avec une installation de production multicaméras basée sur un véhicule tout-terrain. Stand SmallRig au NAB Show 2026

Le stand de SmallRig au NAB Show 2026 a été conçu autour des principaux scénarios de production, tels que la réalisation de films en extérieur, les flux de travail multicaméras et la création de contenu mobile, intégrant l'équipement directement dans des environnements de production réels. Cette configuration a permis aux visiteurs d'interagir avec les solutions comme ils le feraient dans le cadre de leurs propres processus de création.

Le stand comportait six zones principales : véhicule tout-terrain, chariot de caméra, trépied, personnalisation DreamRig, batterie et éclairage, et station-service du créateur. Ces espaces présentaient divers scénarios de création de contenu, de la réalisation de films professionnels et d'aventures en plein air au vlogging et à la diffusion en direct, avec notamment les accessoires de l'écosystème DJI Osmo Pocket 4, la lampe vidéo LED portable RF 20C, le monopode TRIBEX et le chariot de caméra.

La solution DJI Osmo Pocket 4, qui intègre l'alimentation, l'audio, le contrôle et des options de montage polyvalentes, prend en charge les configurations multicaméras, les tournages en extérieur et la diffusion en direct, offrant aux créateurs un équilibre entre portabilité et flexibilité créative.

SmallRig a également mis en place une « station-service du créateur » sur son stand, offrant des services sur place tels que la recharge d'appareils, le prêt de matériel et des démonstrations pratiques de produits. L'initiative a également servi de plateforme pour obtenir un retour d'information direct des créateurs, permettant à SmallRig de mieux comprendre les besoins des utilisateurs et d'orienter le développement futur des produits.

Cette stratégie fait partie du modèle de co-création plus large de SmallRig, qui intègre les collaborations de co-conception avec les utilisateurs, le programme de personnalisation DreamRig et les initiatives de co-création avec l'industrie. En adoptant cette approche, SmallRig s'assure que les besoins réels des créateurs sont directement intégrés dans le cycle de développement des produits, créant ainsi une boucle continue du concept à l'itération.

À ce jour, SmallRig a collaboré avec plus de 1 700 créateurs dans le monde entier pour développer plus de 2 700 produits en co-création, avec l'appui d'une chaîne d'approvisionnement agile qui accélère le développement et le déploiement des produits.

Avec l'évolution du secteur, les créateurs travaillent de plus en plus dans des environnements à configurations et scénarios multiples, où les outils sont combinés pour répondre à divers besoins de production. Par sa présence au NAB Show 2026, SmallRig réaffirme cette évolution, mettant l'accent sur les solutions basées sur le flux de travail plutôt que sur les produits individuels, et démontrant comment plusieurs outils peuvent fonctionner en harmonie au sein d'un système de production unifié.

À propos de SmallRig

Fondé en 2013, SmallRig est un fournisseur mondial de solutions d'imagerie, offrant un écosystème complet de caméras, d'accessoires mobiles, d'éclairage, d'alimentation et de produits audio. Initialement axé sur le montage de caméras, SmallRig s'est développé pour devenir une marque connue pour son écosystème de produits polyvalents et compatibles, au service des créateurs dans plus de 160 pays à travers le monde.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.smallrig.com

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