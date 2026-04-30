SmallRig stellt auf der NAB Show 2026 szenariobasierte Imaging-Lösungen vor

Ein fahrzeugmontiertes Multikamerasystem und modulare Creator-Setups unterstreichen SmallRigs Ausrichtung auf integrierte Produktionsabläufe.

LAS VEGAS, 30. April 2026 /PRNewswire/ -- Auf der NAB Show 2026 präsentierte SmallRig eine Reihe szenariobasierter Imaging-Lösungen, darunter eine an einem Geländewagen montierte Multikameralösung, die für dynamische Produktionsumgebungen im Freien entwickelt wurde. Die mit mehreren Action-Kameras ausgestattete Lösung demonstrierte die Aufnahme aus mehreren Blickwinkeln, die Stabilität in schwierigen Umgebungen und die schnelle Einsatzfähigkeit für Produktionen vor Ort.

SmallRig booth at NAB Show 2026, featuring an off-road vehicle-based multi-camera production setup SmallRig booth at NAB Show 2026

Der SmallRig-Stand auf der NAB Show 2026 wurde für wichtige Produktionsszenarien wie Außenaufnahmen, Multikamera-Workflows und die Erstellung mobiler Inhalte konzipiert, wobei die Geräte direkt in reale Produktionsumgebungen integriert wurden. Auf diese Weise konnten Besucher mit den Lösungen auf eine Weise interagieren, die ihre eigenen kreativen Arbeitsabläufe widerspiegelte.

Der Stand umfasste sechs Schlüsselbereiche: Geländewagen, Kamerawagen, Stativ, DreamRig-Anpassung, Akku & Beleuchtung sowie Creator Service Station. In diesen Bereichen wurden verschiedene Szenarien für die Erstellung von Inhalten vorgestellt, von professionellen Filmaufnahmen und Outdoor-Abenteuern bis hin zu Vlogging und Live-Streaming. Zu den Highlights gehörten das DJI-Osmo-Pocket-4-Ökosystem-Zubehör, die tragbare RF 20C LED-Videoleuchte, das TRIBEX-Einbeinstativ und der Kamerawagen.

Die DJI Osmo Pocket 4 Lösung mit integrierter Stromversorgung, Audio, Steuerung und vielseitigen Montageoptionen unterstützt Multikamera-Setups, Außenaufnahmen und Live-Streaming und bietet Kreativen ein Gleichgewicht aus Mobilität und kreativer Flexibilität.

SmallRig stellte an seinem Stand auch eine „Creator Service Station" vor, die vor Ort Dienstleistungen wie das Aufladen von Geräten, Ausleihen von Ausrüstung und praktische Produktvorführungen anbietet. Die Initiative bot außerdem eine Plattform für direktes Feedback von Creatorn, sodass SmallRig die Bedürfnisse der Nutzer besser verstehen und in die zukünftige Produktentwicklung einfließen lassen konnte.

Diese Strategie ist Teil des umfassenderen Co-Creation-Modells von SmallRig, das die Zusammenarbeit mit Nutzern beim Co-Design, das DreamRig-Anpassungsprogramm sowie Co-Creation-Initiativen in der Branche umfasst. Mit diesem Ansatz stellt SmallRig sicher, dass die realen Bedürfnisse der Creator direkt in den Produktentwicklungszyklus einfließen und ein kontinuierlicher Kreislauf vom Konzept bis zur Iteration entsteht.

Bis heute hat SmallRig mit über 1700 Creatorn auf der ganzen Welt zusammengearbeitet, um mehr als 2700 gemeinsam entwickelte Produkte zu entwickeln, unterstützt durch eine flexible Lieferkette zur Beschleunigung der Produktentwicklung und -bereitstellung.

Im Zuge der Weiterentwicklung der Branche arbeiten Creator zunehmend in Umgebungen mit mehreren Setups und Szenarien, in denen Tools kombiniert werden, um unterschiedliche Produktionsanforderungen zu erfüllen. Die Präsenz von SmallRig auf der NAB Show 2026 unterstreicht diesen Wandel, indem sie workflowbasierte Lösungen statt einzelner Produkte in den Vordergrund stellt und zeigt, wie mehrere Tools in einem einheitlichen Produktionssystem harmonisch zusammenarbeiten können.

Informationen zu SmallRig

SmallRig wurde 2013 gegründet und ist ein globaler Anbieter von Imaging-Lösungen, der ein umfassendes Ökosystem aus Kamera-, Mobilzubehör-, Beleuchtungs-, Stromversorgungs- und Audioprodukten anbietet. Ursprünglich auf Kamera-Mounts spezialisiert, hat sich SmallRig zu einer Marke entwickelt, die für ihr vielseitiges und kompatibles Produktekosystem bekannt ist und Creator in über 160 Ländern weltweit unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.smallrig.com

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