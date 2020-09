SmallRig veröffentlicht exklusive Zubehörlösung für Sony Alpha 7C

Im Vergleich zur Alpha 7S III verfügt die Alpha 7C über einen 24-Megapixel-Sensor, einen voll beweglichen Sieb, denselben Autofokus-Algorithmus wie die Alpha 7S III und eine Körperform, die der A6600 mit dem EVF an der Ecke ähnelt. Die Einführung der neuen Kamera bietet eine erschwinglichere und kompaktere Option einer spiegellosen Vollformatkamera.

SmallRig-Gehäuse für Sony Alpha 7C

Um die Montagemöglichkeiten zu maximieren, kann das Gehäuse nahtlos in die Kamera integriert werden und verfügt über mehrere 1/4"-16, 3/8"-20, ARRI-Grenzwerte und einen Zubehörschuh, die es den Filmemachern ermöglichen, das gesamte Rig innerhalb des kompakten Gehäusekörpers aufzustellen. Dank des eingebauten Arca-Swiss-Schnellwechselsystems ermöglicht das Gehäuse einen schnellen Wechsel zwischen Stativ-, Hand- und Kardanaufnahmen. Das Gehäuse sichert die Kamera über eine 1/4"-20-Schraube an der Unterseite und eine m2,5-Schraube an der rechten Seite, um ein weiteres Verdrehen zu verhindern. Darüber hinaus ist das leichte und ergonomische Design in der Lage, das Griffgefühl im höchsten Maße zu steigern.

SmallRig erforscht ständig Möglichkeiten, die Aufnahmeeffizienz mit durchführbaren und erstklassigen Zubehörlösungen zu steigern, und alle Arten von Feedback und Bewertungen der Sony Alpha 7C sind willkommen. SmallRig geht davon aus, gemeinsam mit den weltweiten Autoren von Inhalten die beste Plattform zur gemeinsamen Erstellung von Inhalten zu entwickeln.

