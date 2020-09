SmallRig sort un accessoire exclusif pour le Sony Alpha 7C

En comparaison de l'Alpha 7S III, l'Aplha 7C dispose d'un capteur 24-megapixels, d'un écran totalement articulé, du même algorithme d'autofocus que l'Alpha 7S et d'une forme similaire à l'A6600 avec l'OVF dans le coin. La sortie du nouvel appareil photo offre une option plus abordable et compacte de l'appareil photo sans miroir plein cadre.

SmallRig Kit Cage pour Sony Alpha 7C

Afin de maximiser les options de montage, la cage peut être intégrée à l'appareil photo en toute simplicité et dispose de multiples 1/4"-16, 3/8"-20, de seuillages d'image ARRI et d'une griffe, qui permet aux réalisateurs de films de mettre en place le tout dans le corps compact de la cage. La cage permet un changement rapide entre la prise de vue sur trépied, à la main ou au cardan grâce à son système de libération rapide Arca-Swiss intégré. La cage est fixée sur l'appareil photo grâce à une vis 1/4"-20 et la vis m2.5 à droite de la cage permet d'éviter toute torsion. De plus, son design léger et ergonomique rend l'expérience de prise en main géniale.

SmallRig explore continuellement les opportunités d'augmenter l'efficacité de la prise de vue grâce à des accessoires pratiques et premiums. Tous commentaires et évaluations du Sony Alpha 7C sont les bienvenus. SmallRig espère développer la meilleure plateforme de co-création en collaboration avec des créateurs de contenu à l'international.

À propos de SmallRig

Créé en 2012, SmallRig est un fabricant d'installations et accessoires pour toutes sortes d'appareils photo et caméras. Notre réseau de vente s'étend sur plus de 200 pays et régions et nos produits sont utilisés par plus de 500 milles réalisateurs et photographes dans le Monde.

