Smartee Denti-Technology veröffentlicht Jahresrückblick 2025: 100.000 Anwendungen von GS Mandibular Repositioning, globale Expansion und Ausbau der Produktion

Der Rückblick auf das Jahr 2025 unterstreicht den Übergang von Smartee von einem schnellen Wachstum zu einer nachhaltigen Reife, die durch Fortschritte bei drei wichtigen Säulen getragen wird: klinische Wirksamkeit, globale Lieferkettenfähigkeit und berufliche Weiterbildung.

Klinischer Meilenstein: Anwendung der Unterkiefer-Repositionierung im großen Maßstab

Eine zentrale Errungenschaft des Jahres 2025 war das Überschreiten der Schwelle von 100.000 Fällen für die Smartee GS Mandibular Repositioning-Technologie. Diese Zahl stellt einen bedeutenden praktischen Beweis für die Wirksamkeit der Verwendung von Clear Alignern zur Behandlung schwerer Kieferdiskrepanzen, insbesondere von Klasse-II- und Klasse-III-Fehlstellungen, durch eine Repositionierung des Unterkiefers anstelle einer traditionellen Extraktion oder chirurgischen Mechanik dar.

Die akademische Anerkennung dieses Ansatzes ist im Laufe des Jahres weiter gewachsen. Das Journal of Aligner Orthodontics (JAO) veröffentlichte zwei separate Artikel über die Behandlungsprotokolle von Smartee:

Ausgabe 2, 2025: Ein Bericht von Dr. Xingxing Wang, Smartee Medical Director, mit dem Titel „Treatment of Class II malocclusion with sagittal-guidance twin block clear aligners (S8-SGTB)".

Ausgabe 4, 2025: Eine Forschungsarbeit mit dem Titel „Working Mechanism and Clinical Management of Mandibular Advancement Repositioning Technology in Treating Three-Depth Malocclusion in Adult Patients" von Prof. Gang Shen, Smartee GS Chief Scientist, und seinem kieferorthopädischen Team, welche die klinischen Ergebnisse weiter dokumentiert.

Operative Expansion und neue Partnerschaft

2025 erweiterte Smartee seine Produktionskapazitäten, um die wachsende internationale Nachfrage zu befriedigen, und eröffnete einen neuen 100.000 Quadratmeter großen intelligenten Produktionscampus. Die Einrichtung verfügt über vollautomatische Produktionslinien, die durch zusätzliche modulare Funktionen ergänzt werden, und unterstützt sowohl interne Produktlinien als auch externe Partner.

Die neuen Produktionskapazitäten wurden im Oktober durch eine strategische Partnerschaft mit der Straumann Group bestätigt. Im Rahmen der zugrunde liegenden Vereinbarung wird Smartee in ausgewählten EMEA- und APAC-Märkten Produktionsunterstützung für Straumanns ClearCorrect-Marke leisten und seine fortschrittliche Infrastruktur nutzen, um kundenspezifische Produktionslösungen anzubieten und gleichzeitig die Produktkonsistenz sicherzustellen.

Durchbrüche bei F&E: Schlaf-Anwendung & KI-Integration

Im vierten Quartal 2025 diversifizierte Smartee sein klinisches Portfolio mit zwei wichtigen technologischen Neueinführungen, die auf eine multidisziplinäre Versorgung und effiziente Arbeitsabläufe abzielen.

Smartee Sleep Aligners (1. Oktober): Mit der Einführung der Smartee Sleep Aligner-Serie zur Behandlung des leichten bis mittelschweren obstruktiven Schlafapnoe-Hypopnoe-Syndroms (OSAHS) betrat Smartee den Markt für Schlafapnoe-Geräte. Die Serie verfügt über ein patentiertes digitales Twin-Splint-Verschlusssystem für die Vorverlagerung des Unterkiefers und ein ultradünnes Profil von 1 mm, das einen wesentlich höheren Tragekomfort bietet als herkömmliche Geräte.

Klinische Auswirkungen: Das Gerät wurde entwickelt, um den oropharyngealen Atemweg um bis zu 23 Prozent zu erweitern. Bei der Markteinführung wurden zwei Varianten vorgerstellt: das SA für die eigenständige Schlaftherapie und das SA Plus, das Atemwegsmanagement mit gleichzeitiger kieferorthopädischer Zahnkorrektur kombiniert – und damit eine bahnbrechende Lösung mit doppelter Wirkung darstellt.

Smartee Live 3D (30. Oktober): Um die Effizienz der digitalen Behandlungsplanung zu steigern, hat Smartee mir Live 3D ein KI-gesteuertes Tool zur Behandlungsplanung eingeführt. Durch die Nutzung von Deep-Learning-Algorithmen erstellt Live 3D erste 3D-Behandlungspläne in nur 30 Minuten. In Verbindung mit Smartee LiveUpdate können Ärzte in diesem digitalen Ökosystem in weniger als einer Stunde den Fall hochladen, den Behandlungsplan überarbeiten und die endgültige Genehmigung einholen, wodurch sich die Gesamtproduktionszeit erheblich verkürzt.

Globale Reichweite: Lokale Präsenz in Europa

Um seine wachsende Partnerbasis zu unterstützen, gründete Smartee eine eigene Niederlassung in Großbritannien und eröffnete das European Orthodontic Clinical Support Center in Stoke-on-Trent. Dieses Zentrum bietet regionsspezifische Behandlungsplanung und klinische Unterstützung und stellt sicher, dass die digitalen Behandlungspläne streng mit den lokalen medizinischen Standards und biomechanischen Präferenzen übereinstimmen.

Weiterbildungsangebote: Brückenschlag zwischen globalen und regionalen Märkten

Das Engagement von Smartee für den akademischen Austausch blieb auch 2025 mit der Teilnahme an 27 wichtigen internationalen Kongressen (darunter IDS Köln und SEDO Spanien) und der Organisation umfangreicher eigener Schulungen stark:

Weltweit unterwegs: Die Vortragsreihe „Smartee GS" zur Repositionierung des Unterkiefers tourte durch 17 Städte weltweit, darunter Paris, Tokio und Rom, und schulte dabei über 11.000 Fachleute.

Die Vortragsreihe „Smartee GS" zur Repositionierung des Unterkiefers tourte durch 17 Städte weltweit, darunter Paris, Tokio und Rom, und schulte dabei über 11.000 Fachleute. Chinesischer Markt: Inländisch Schulungsprogramme erreichten 14.330 Teilnehmende. Bemerkenswert ist, dass Smartee die Fortbildung im Bereich der Kieferorthopädie über die großen Metropolen hinaus auf aufstrebende Märkte wie Weifang, Lanzhou und Kunming ausweitete und so die Entwicklung des Ökosystems in weniger entwickelten Regionen förderte.

Inländisch Schulungsprogramme erreichten 14.330 Teilnehmende. Bemerkenswert ist, dass Smartee die Fortbildung im Bereich der Kieferorthopädie über die großen Metropolen hinaus auf aufstrebende Märkte wie Weifang, Lanzhou und Kunming ausweitete und so die Entwicklung des Ökosystems in weniger entwickelten Regionen förderte. Schwerpunkt pädiatrische Frühkieferorthopädie: Mit dem Schwerpunkt Frühintervention veranstaltete Smartee Gipfeltreffen zur pädiatrischen Frühkieferorthopädie und zur orofazialen myofunktionellen Therapie in Singapur, Melbourne und Disneyland® Paris sowie das Internationale Symposium zur myofunktionellen Therapie in Shanghai.

Gleichzeitig trieb Smartee sein ESG-Engagement voran, indem es Solarenergieprojekte umsetzte, die den CO₂-Ausstoß um 209 Tonnen pro Jahr reduzieren sollen, sowie digitale Governance-Systeme zur Verbesserung des Wohlbefindens der Mitarbeitenden.

Informationen zu Smartee Denti-Technology

Smartee wurde 2004 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Kieferorthopädie und der Herstellung von Alignern. Mit vier Forschungs- und Entwicklungszentren und vier Produktionsstätten in China und Spanien bedient Smartee über 99.000 Partnerärztinnen und -ärzte in 57 Ländern. Das Portfolio umfasst die Serien Smartee GS (Mandibular Repositioning), Smartee GE und Smartee Kinder/Teen.

