Smartee étend sa présence en Europe avec la technologie invisible de repositionnement mandibulaire au Congrès 2025 de l'ASAO à Vienne

VIENNE, 18 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology, un leader mondial des solutions orthodontiques numériques et des traitements par aligneurs transparents, a présenté ses dernières avancées cliniques et technologiques lors du Congrès 2025 de la Société autrichienne d'orthodontie par aligneurs (ASAO), qui s'est tenu à Vienne les 10 et 11 octobre.

Dans le cadre de son expansion en Europe, Smartee a présenté sa technologie de repositionnement mandibulaire GS, mettant en avant son approche innovante de la correction de la malocclusion grâce au repositionnement mandibulaire fonctionnel et au remodelage condylien adaptatif, qui minimise le besoin de chirurgie ou d'extractions. La participation de la société a souligné son objectif stratégique de consolider sa présence en Autriche et en Europe centrale, où la demande des patients pour des solutions orthodontiques esthétiques continue de croître.

Reconnaissance clinique : La technologie GS dans la pratique autrichienne

L'un des temps forts du congrès a été la conférence plénière du Dr Thomas Felkai, orthodontiste réputé et l'un des premiers utilisateurs en Autriche de la technologie de repositionnement mandibulaire GS de Smartee. S'appuyant sur son expérience clinique, le Dr Felkai a expliqué comment ce protocole innovant offre une nouvelle approche du traitement des malocclusions en faisant avancer la mandibule lors de la première phase du traitement et en établissant un contact occlusal plus efficace lors de la deuxième phase du traitement, ce qui permet aux cliniciens de gérer les malocclusions de classe II avec une plus grande prévisibilité.

« Je cherchais de nouvelles solutions à des problèmes bien connus. Avec Smartee GS, j'ai trouvé des systèmes uniques, efficaces et soutenus par une équipe réactive et compétente », a déclaré le Dr Felkai. « Conçues pour les enfants et les adolescents, les solutions S8 et S11 de Smartee confèrent à la marque un véritable avantage distinctif. Grâce à un investissement continu dans la formation, Smartee peut jouer un rôle majeur dans l'avancement de l'orthodontie en Autriche. »

Le Dr Felkai a également noté que le marché autrichien de l'orthodontie connaît une croissance régulière de l'adoption des aligneurs transparents, en raison de la demande croissante des patients en matière d'esthétique et de confort, ce qui crée des opportunités pour des solutions orthodontiques invisibles innovantes.

Renforcer l'écosystème de l'orthodontie numérique en Europe

S'appuyant sur sa forte présence en Europe, notamment en Espagne, en France et en Italie, Smartee considère l'Autriche comme une porte d'entrée stratégique vers l'Europe centrale. La société prévoit d'étendre les programmes de formation et les collaborations universitaires au niveau local, afin de permettre aux cliniciens d'intégrer la technologie GS dans leur pratique clinique.

« Notre objectif est de permettre à un plus grand nombre d'orthodontistes dans le monde d'approfondir leur compréhension de cette technologie transformatrice et de l'appliquer efficacement dans la pratique clinique, afin que davantage de patients puissent bénéficier de ses résultats non chirurgicaux et fondés sur des preuves », a déclaré Garie Chou, responsable des activités internationales de Smartee. « L'Autriche marque une nouvelle étape dans le parcours européen de Smartee. »