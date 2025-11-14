Smartee demonstriert erstklassige Fertigungskapazitäten zur Unterstützung des globalen Wachstums

SHANGHAI, 14. November 2025 /PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology hat sein erstklassiges Produktionssystem vorgestellt, das entwickelt wurde, um der weltweit steigenden Nachfrage nach seinen transparenten Aligner-Produkten gerecht zu werden. Mit modernster Technologie und robusten Fertigungskapazitäten unterstützt Smartee seine globale Markenexpansion und bedient gleichzeitig Kieferorthopäden in über 57 Ländern und Regionen.

Smartee Denti-Technology Clear Aligner Production in Process Parts of Smartee’s Modular Production Architecture

Einer der Schlüsselfaktoren für den Erfolg von Smartee ist sein firmeneigenes intelligentes Fertigungssystem. Smartee hat 2021 Chinas erste vollautomatische Produktionslinie für Aligner in Betrieb genommen. Nach mehreren Jahren kontinuierlicher Weiterentwicklung ist das System nun zu einer Lösung der vierten Generation herangewachsen, die modulare automatisierte Produktionsketten mit einheitlichen Massenproduktionssystemen integriert und modernste Technologien wie digitales Schneiden, Sortieren von Kartons und automatisches Verpacken umfasst. Dieses intelligente System bietet außergewöhnliche Flexibilität und steigert sowohl die Produktionskapazität als auch die Präzision. Durch die Integration fortschrittlicher Technologien kann Smartee die Massenproduktion effizient verwalten und gleichzeitig eine gleichbleibende Produktqualität gewährleisten. In seinen hochmodernen Werken in China und Spanien werden nicht nur hochwertige Aligner unter der Marke Smartee, sondern auch strategische Partnerschaften mit globalen Marken unterstützt, die besondere Produktionsanforderungen und technische Spezifikationen haben, darunter ClearCorrect - im Besitz der Straumann-Gruppe - und Vertrieb in den Regionen EMEA und APAC.

Smartee und die Straumann Group gaben am 29. Oktober eine strategische Partnerschaft zur gemeinsamen Entwicklung einer kieferorthopädischen Plattform der nächsten Generation bekannt. Im Rahmen der Partnerschaft mit Smartee wird die Straumann Group die Herstellung von Clear Alignern für EMEA und APAC an die hochmodernen Produktionsstätten von Smartee übertragen.

„Das fortschrittliche Fertigungsökosystem von Smartee ist so „Das fortschrittliche Fertigungsökosystem von Smartee ist so konzipiert, dass es mit unserem globalen Geschäftswachstum mitwachsen kann", sagte Haoxue Pu, Chief Technology Engineer bei Smartee.

„Unser hochmodernes digitales Produktionsmodell ermöglicht es uns, die weltweit steigende Nachfrage nach Produkten der Marke Smartee zu befriedigen und gleichzeitig höchste Standards in Bezug auf Präzision und Qualität aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus ermöglichen unsere modularen Produktionslinien eine schnelle Reaktion auf sich ändernde Marktanforderungen."

Die modulare Produktionsarchitektur von Smartee gewährleistet die Flexibilität, die für die Anpassung an verschiedene Produktspezifikationen erforderlich ist, und ermöglicht eine schnelle Anpassung der Produktionskapazität an die Nachfrage. Diese Flexibilität stellt sicher, dass Smartee sowohl auf dem Markt für transparente Aligner als auch bei digitalen Innovationen in der Kieferorthopädie weiterhin eine Vorreiterrolle einnehmen kann.

Smartee baut seine Position als führender Anbieter von transparenten Alignern und digitalen kieferorthopädischen Lösungen mit einem Netzwerk in mehr als 57 Ländern weltweit weiter aus. Dank seiner robusten Produktionskapazitäten ist Smartee für ein nachhaltiges Wachstum gerüstet und macht hochwertige kieferorthopädische Behandlungen für mehr Patienten weltweit zugänglich.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2823177/Smartee_Denti_Technology_Clear_Aligner_Production_Process.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2823178/Parts_Smartee_s_Modular_Production_Architecture.jpg