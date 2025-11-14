Smartee démontre une capacité de fabrication de classe mondiale pour soutenir pour soutenir sa croissance à l'échelle internationale

SHANGHAI, 14 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology a présenté son système de production de classe mondiale, conçu pour répondre à la demande croissante de ses aligneurs transparents à travers le monde. Grâce à une technologie de pointe et à de solides capacités de fabrication, Smartee soutient l'expansion mondiale de sa marque tout en répondant aux besoins des spécialistes orthodontiques dans plus de 57 pays et régions du monde.

Smartee Denti-Technology Clear Aligner Production in Process Parts of Smartee’s Modular Production Architecture

L'un des facteurs clés du succès de Smartee est son système de fabrication intelligent exclusif. Smartee a lancé la première ligne de production d'aligneurs entièrement automatisée en Chine en 2021 et, après plusieurs années d'améliorations continues, le système a évolué pour devenir une solution de quatrième génération qui intègre des chaînes de production automatisées modulaires avec des systèmes de production de masse unifiés, incorporant des technologies de pointe telles que la découpe numérique, le tri des dossiers et l'emballage automatisé. Ce système intelligent offre une flexibilité exceptionnelle, améliorant à la fois la capacité de production et la précision. Grâce à l'intégration de technologies avancées, Smartee gère efficacement la production en grande quantité tout en maintenant une qualité de produit constante. Ses installations de pointe localisées en Chine et en Espagne produisent non seulement des aligneurs haut de gamme sous la marque Smartee mais soutiennent également des partenariats stratégiques avec des marques mondiales ayant des exigences de production et des spécifications techniques distinctes, notamment ClearCorrect (détenu par Straumann Group) et distribuées dans les régions EMEA et APAC.

Le 29 octobre, Smartee et Straumann Group ont annoncé un partenariat stratégique pour développer conjointement une plateforme orthodontique de nouvelle génération. Dans le cadre du partenariat avec Smartee, Straumann Group transférera la fabrication des aligneurs transparents pour les régions EMEA et APAC dans les installations ultramodernes de Smartee.

« L'écosystème de fabrication avancée de Smartee est conçu pour s'adapter à la croissance de notre entreprise mondiale », a déclaré M. Haoxue Pu, ingénieur en chef de la technologie chez Smartee.

« Notre modèle de production numérique de pointe nous permet de répondre à la demande croissante de produits de marque Smartee dans le monde entier, tout en maintenant les normes de précision et de qualité les plus élevées. En outre, nos lignes de production modulaires permettent de répondre rapidement à l'évolution des exigences du marché. »

L'architecture de production modulaire de Smartee garantit la flexibilité nécessaire pour s'adapter à diverses spécifications de produits et qui permet d'ajuster rapidement la capacité de production en fonction de la demande. Grâce à cette flexibilité, Smartee reste à la pointe du marché des aligneurs invisibles et de l'innovation en matière d'orthodontie numérique.

Smartee continue de renforcer sa position en tant que principal fournisseur de gouttières transparentes et de solutions orthodontiques numériques, avec un réseau de plus de 57 pays dans le monde entier. La forte capacité de production de Smartee lui assure une croissance pérenne, tout en rendant les traitements orthodontiques de haute qualité accessibles à un public mondial plus large.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2823177/Smartee_Denti_Technology_Clear_Aligner_Production_Process.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2823178/Parts_Smartee_s_Modular_Production_Architecture.jpg