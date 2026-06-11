Smartee presenta soluciones pediátricas y de fabricación local en SEdO Mallorca 2026

PALMA DE MALLORCA, España, 11 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology, proveedor global de soluciones de ortodoncia digital, participó en el 72º Congreso Anual de la Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial (SEdO), celebrado del 28 al 30 de mayo en el Palau de Congressos de Palma de Mallorca.

image1

El congreso reunió a más de 1.400 profesionales de la ortodoncia de España y otros países. El programa se centró en la inteligencia artificial, el diagnóstico y la planificación del tratamiento en 3D, la revolución de los alineadores y otras tecnologías emergentes, con especial énfasis en su aplicación en la práctica clínica.

Smartee ha participado en el Congreso Anual de SEDO en los últimos años. En la edición de este año, celebrada en Palma de Mallorca, la empresa buscaba estrechar lazos con la comunidad ortodóncica española y consolidar su presencia regional.

"España y el mercado europeo en general son prioridades clave para Smartee", declaró Garie Zhou, director de Desarrollo de Negocios Internacionales de Smartee. "Nuestra participación en SEdO refleja este compromiso. Asistiremos a los principales eventos de ortodoncia en toda Europa en 2026. Estamos aquí para intercambiar ideas, apoyar a los médicos y ofrecer un mejor servicio a los pacientes locales".

Presentación de soluciones de ortodoncia en todas las líneas de productos

Durante el congreso, Smartee presentó su cartera de productos, que incluye la serie Smartee GS con tecnología de reposicionamiento y avance mandibular, la serie GE, la serie Alpha y sus soluciones de ortodoncia pediátrica Kinder y Teen.

La serie Kinder and Teen presenta personajes de Disney con licencia oficial, como Mickey y sus amigos, Frozen, Spider-Man y, más recientemente, Stitch e Iron Man. Diseñada para captar la atención de los pacientes jóvenes, la serie busca mejorar el cumplimiento del tratamiento y enriquecer la experiencia ortodóncica en general, ayudando a los profesionales a proporcionar un tratamiento eficaz y atractivo

Estrategia de fabricación local en Europa

La participación de Smartee en SEdO se alinea con su estrategia general de localización europea. En 2024, la compañía estableció un centro de producción en Madrid como parte de sus operaciones regionales. Estas instalaciones están diseñadas para respaldar la producción y distribución localizadas, así como la adaptación a los requisitos clínicos europeos.

Con capacidad de fabricación tanto en China como en España, Smartee presta sus servicios a profesionales de la ortodoncia y a pacientes en más de 50 países de todo el mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2996349/image1.jpg