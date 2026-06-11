Smartee présente ses solutions de fabrication locale et pédiatriques au salon SEdO Mallorca 2026

PALMA DE MAJORQUE, Espagne, 11 juin 2026 /PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology, fournisseur mondial de solutions orthodontiques numériques, a participé au 72e congrès annuel de la Société espagnole d'orthodontie et d'orthopédie dento-faciale (SEdO), qui s'est déroulé du 28 au 30 mai au Palau de Congressos à Palma de Majorque.

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Le congrès a réuni plus de 1 400 professionnels de l'orthodontie venus d'Espagne et d'ailleurs. Le programme était principalement consacré à l'intelligence artificielle, au diagnostic et à la planification de traitement en 3D, à la révolution des aligneurs dentaires et à d'autres technologies émergentes, en mettant l'accent sur leur application dans la pratique clinique.

Smartee a participé aux congrès annuels de la SEDO de ces dernières années. Lors de l'édition de cette année à Palma de Majorque, l'entreprise avait pour objectif de renforcer ses liens avec la communauté orthodontique espagnole et de consolider sa présence régionale.

« L'Espagne et le marché européen dans son ensemble constituent des priorités essentielles pour Smartee », a déclaré Garie Zhou, directeur du développement commercial international chez Smartee. « Notre participation au SEdO est le signe de notre engagement. En 2026, nous participerons aux principaux salons consacrés à l'orthodontie à travers l'Europe. Nous sommes là pour échanger des idées, soutenir les médecins et mieux répondre ensemble aux besoins des patients de la région. »

Présentation des solutions orthodontiques à travers les différentes gammes de produits

Au cours du congrès, Smartee a présenté sa gamme de produits, notamment la gamme Smartee GS dotée de la technologie de repositionnement par avancée mandibulaire, la gamme GE, la gamme Alpha, ainsi que ses solutions d'orthodontie pédiatrique Kinder et Teen.

Les gammes Kinder et Teen mettent en vedette des personnages Disney sous licence officielle, notamment Mickey et ses amis, La Reine des neiges, Spider-Man et, plus récemment, Stitch et Iron Man. Conçue pour susciter l'intérêt des jeunes patients, cette gamme vise à améliorer l'observance du traitement et à enrichir l'expérience orthodontique dans son ensemble, en aidant les praticiens à proposer aux enfants un traitement à la fois efficace et attrayant.

Stratégie en matière de production locale en Europe

La participation de Smartee au SEdO s'inscrit dans le cadre de sa stratégie globale de localisation en Europe. En 2024, l'entreprise a ouvert un centre de production à Madrid dans le cadre de ses activités régionales. Cette installation a pour objectif de soutenir la production locale et la fourniture, ainsi que l'adaptation aux exigences cliniques européennes.

Grâce à ses sites de production en Chine et en Espagne, Smartee répond aux besoins des professionnels de l'orthodontie et des patients dans plus de 50 pays à travers le monde.

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