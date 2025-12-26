Smartee veranstaltet europäischen Kieferorthopädie-Gipfel für Kinder im Disneyland Paris

PARIS, 26. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Am 18. Dezember 2025 veranstaltete Smartee Denti-Technology erfolgreich den Europäischen Kinderkieferorthopädie-Gipfel im Disneyland® Paris, an dem 52 Kieferorthopäden aus Frankreich, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden, Spanien, Algerien, Tunesien und Syrien teilnahmen. Der Gipfel, der sich mit dem Thema „Erfolg mit Kindern durch Aligner" befasste, bot Klinikern sowohl theoretische Einblicke als auch praktische Anleitungen zur Integration der Clear-Aligner-Therapie in die frühzeitige kieferorthopädische Behandlung junger Patienten.

Verbesserung der pädiatrischen Behandlung mit Disney-Zauber: Ein noch interessanteres Behandlungserlebnis

Der Ansatz von Smartee in der Kinderkieferorthopädie basiert auf einer wachstumsorientierten, stufenweisen Behandlungsphilosophie, bei der durchsichtige Aligner, myofunktionelle Trainer und funktionelle Apparaturen in ein einheitliches System zur Behandlung junger Patienten integriert werden. Daneben stehen die Einbindung und Compliance der Patienten weiterhin im Mittelpunkt, insbesondere in der pädiatrischen Versorgung.

Seit der Einführung seines ersten kieferorthopädischen Produkts für Kinder mit offiziell lizenzierten Disney-Figuren auf der Verpackung im Februar 2022 in China hat Smartee seine Reichweite seit 2024 schrittweise auf 63 weitere Länder und Regionen weltweit ausgeweitet. Smartee hat die beliebten Disney-Figuren – darunter Elsa, Spider-Man, Iron Man und Stitch – effektiv in seine kieferorthopädischen Lösungen für Kinder integriert. Diese Zusammenarbeit, die auf dem Europäischen Kindergipfel im Disneyland® Paris vorgestellt wurde, zielt darauf ab, die kieferorthopädische Behandlung für junge Patienten attraktiver und emotional ansprechender zu gestalten und gleichzeitig die klinische Genauigkeit zu gewährleisten.

Durch die Einbindung dieser Figuren verbessert Smartee das Patientenerlebnis und fördert die langfristige Therapietreue, sodass sich junge Patienten während ihrer kieferorthopädischen Behandlung wohler fühlen. Während der Fokus weiterhin eindeutig auf der klinischen Wirksamkeit liegt, unterstreicht diese branchenübergreifende Partnerschaft das Engagement von Smartee, die Kieferorthopädie zugänglicher zu machen, ohne die Integrität der Kernbehandlung zu beeinträchtigen.

Paradigmenwechsel in der frühen Kieferorthopädie: Von der „Behandlung" zur „Beratung"

Die Veranstaltung brachte führende Kieferorthopäden zusammen, darunter Pascal Baron, Dimitri Pascual, Paulo Retto, Constance Laloze, Capucine Batut und Anne-Claire Loiseau, um klinische Erkenntnisse über die frühe Kieferorthopädie auszutauschen.

Prof. Dr. Pascal Baron, ein führender französischer Kieferorthopäde, betonte, wie wichtig es ist, von der traditionellen „behandlungsorientierten" Denkweise zu einem „wachstumsorientierten" Ansatz überzugehen. Er erklärte, dass es bei der frühen Kieferorthopädie nicht nur darum geht, Zähne zu verschieben, sondern ein ausgewogenes Umfeld für das dynamische Wachstum des Kindes zu schaffen, in dem die Ausrichtung der Zähne, des Kiefers und der Gesichtsstruktur systematisch unterstützt wird.

„Frühzeitige Interventionen spielen eine entscheidende Rolle bei der Steuerung der Entwicklung von Kiefer und Zähnen", unterstützt Dr. Adrien Bizet diese Ansicht mit und erklärte: „In diesem Zusammenhang zeichnet sich Smartee in Frankreich durch seine integrierten Unterkiefer-Vorverlagerungssysteme aus, die Aligner zu einer klinisch relevanten Lösung für die Behandlung von Unterkiefer-Retrognathie im Frühstadium machen."

Dr. Constance Laloze hob auch die wachsende klinische Aufmerksamkeit für die frühzeitigen kieferorthopädischen Lösungen von Smartee hervor: „Die fortschrittliche, programmierbare Unterkiefervorverlagerung von Smartee, die direkt in die Aligner-Sequenz integriert ist, bietet ein Maß an biomechanischer Personalisierung und digitaler Planung, das unter Aligner-Systemen nach wie vor selten ist, insbesondere bei der Behandlung von skelettalen Klasse-II-Fällen bei Kindern und Jugendlichen."

Förderung der klinischen Zusammenarbeit in der pädiatrischen Kieferorthopädie in ganz Europa

Dieser Gipfel diente nicht nur dem akademischen Austausch, sondern auch als Plattform zur Förderung der klinischen Zusammenarbeit und zur Weiterentwicklung der frühen pädiatrischen Kieferorthopädie in ganz Europa. Smartee bekräftigte sein Engagement für evidenzbasierte Ausbildung und die Weiterentwicklung von Clear-Aligner-Lösungen für Kinder und Jugendliche und wird auch weiterhin mit Klinikern, Pädagogen und Forschern zusammenarbeiten, um die Entwicklung der frühen kieferorthopädischen Versorgung in ganz Europa zu unterstützen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2851938/Smartee_hosted_European_Children_s_Orthodontic_Summit_Disneyland_Paris.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2851939/Enhancing_Pediatric_Treatment_Officially_Licensed_Disney_Character_Packages.jpg