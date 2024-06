Smarter E Europe 2024: StarCharge präsentiert innovative Lösungen am Tag One

MÜNCHEN, 20. Juni 2024 /PRNewswire/ -- StarCharge, ein weltweit führender Anbieter von EV-Ladeinfrastruktur- und Mikronetzlösungen, hat auf der Smarter E Europe 2024 einen starken Eröffnungseindruck hinterlassen und sein Engagement für nachhaltige und effiziente Energieinnovationen unter Beweis gestellt.

1. Titan 320 und Nova 720: Wegweisend für energieeffizientes Aufladen

StarCharge

Die Lösung von StarCharge zum Laden von Elektrofahrzeugen mit einem Wirkungsgrad von 97 %, verkörpert durch das Titan 320, ein einheitliches 320-kW-Hochleistungsladegerät für Elektrofahrzeuge, und das Nova 720, eine flexible 720-kW-Ladestation, in die mehrere Ladepunkte integriert werden können, hat große Aufmerksamkeit erregt. Tony Wu, Geschäftsführer des Ladegerät-Produktionszentrum des Unternehmens, betonte die Fähigkeiten der Ladegeräte: „Das Titan 320 und das Nova 720 sind so konzipiert, dass sie den Leistungsverlust minimieren und die Energiekosten senken, was unseren Kunden erhebliche Kosteneinsparungen ermöglicht." Mit einem hochmodernen modularen Design und einer dynamischen Stromverteilung wird erwartet, dass die Ladelösungen von StarCharge mit einem Wirkungsgrad von 97% die Rentabilität der Ladestationen um 2 bis 3% steigern.

2. vLight: vLight: Die intelligente Wahl für Solarenergiespeicher für Wohngebäude

StarCharges vLight gibt sein globales Debüt auf der Smarter E Europe, präsentiert von dem geschäftlichen Direktor Dr. Huang Xiang und Produktdirektor Chen Shen. Damit stellt das Unternehmen seine bahnbrechende Batteriespeicherlösung für Privathaushalte offiziell vor. Die PV-Kopplungstechnologie von vLight ermöglicht eine unkomplizierte Nachrüstung, die bestehende Solarsysteme mit minimaler Störung verbessert. Die Kompatibilität, die Effizienz und die einfache Installation der Lösung unterstreichen das Engagement von StarCharge, den Kunden eine nachhaltige und wirtschaftlich tragfähige Energiespeicheroption anzubieten.

3. eVOLT Ladelösung: Neue Höhenflüge mit Lilium

StarCharge hat durch die Partnerschaft mit Lilium, einem führenden Hersteller von Elektroflugzeugen und Pionier im Bereich der regionalen Luftmobilität (RAM), einen strategischen Schritt in Richtung Elektrifizierung des Transportwesens getan. Tom Rice, Ground Operation Manager von Lilium, hielt eine Rede, in der er die von Lilium und StarCharge gemeinsam entwickelte eVOLT-Ladelösung vorstellte, die einen wichtigen Meilenstein bei der Expansion von StarCharge in neue Verkehrsträger darstellt. Gemeinsam verschieben StarCharge und Lilium die Grenzen des nachhaltigen Transports und sorgen für eine grünere und besser vernetzte Zukunft.

Herman, Geschäftsführer von StarCharge, äußerte sich begeistert über die Teilnahme des Unternehmens an Smarter E Europe 2024 und erklärte: „Die Teilnahme an Smarter E Europe 2024 ist ein Beweis für das Engagement von StarCharge für Innovationen und unsere Rolle als Vorreiter bei der Energiewende. Es ist uns eine Ehre, unsere neuesten Technologien einem Publikum von Branchenführern und Visionären zu präsentieren."

Im weiteren Verlauf der Messe lädt StarCharge alle Fachleute und Besucher ein, Stand 150 in Halle C3 zu besuchen, um diese bahnbrechenden Innovationen zu erleben.

Informationen zu StarCharge

Star Charge, ein weltweit führender Anbieter von Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge und Microgrid-Lösungen, ist in 20 Ländern mit Produktionsstätten in den USA, Vietnam und China tätig. Um einen Beitrag zur Energiewende hin zu einer nachhaltigeren Zukunft zu leisten, konzentrieren wir uns darauf, unsere Lösungen durch innovative Technologien im Bereich der Elektromobilität weiterzuentwickeln, um ein mobiles und effizientes Energienetz aufzubauen. Weitere Informationen finden Sie unter www.starcharge.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2443158/StarCharge.jpg