smartShift met en place un Conseil consultatif des clients pour solliciter des commentaires sur la stratégie produit

BOSTON et MANNHEIM, Allemagne, 22 août 2022 /PRNewswire/ -- smartShift, le leader mondial de l'automatisation intelligente pour les transformations SAP, a annoncé aujourd'hui la formation de son nouveau Conseil consultatif des clients.

Le conseil consultatif des clients smartShift réunit des leaders d'opinion ayant des intérêts, des préoccupations et un enthousiasme communs pour résoudre de manière innovante des problèmes complexes liés à des applications SAP personnalisées. Des clients smartShift comme Boehringer Ingelheim, BMW, EDEKA, JBS, Logista, Procter & Gamble, ZF et d'autres fourniront des commentaires et des conseils sur les solutions smartShift et contribueront à définir notre future feuille de route pour répondre aux besoins de SAP Clean Core et de modernisation des applications.

Derek Oats, PDG de smartShift, déclare : « Le retour d'information de nos clients a toujours été l'un des principaux moteurs des innovations de smartShift et nous a permis de devenir le leader mondial de l'automatisation intelligente des transformations SAP. Nous sommes impatients de collaborer régulièrement avec un grand nombre de nos prestigieux clients, de recueillir leur avis sur les solutions que nous proposons et de créer des technologies permettant de relever les principaux défis du secteur.

« La première session était très intéressante. Nous avons discuté de la manière dont les entreprises utilisent ou envisagent l'automatisation pour leurs conversions S/4HANA », explique Arndt Hoffmann, stratège en chef chez smartShift. « C'était formidable de voir les leaders du marché se réunir et partager des idées et des stratégies tirées de leurs expériences en matière de gestion de systèmes SAP fondamentaux. Notre forum d'experts se réjouit de pouvoir aborder des sujets importants comme Clean Core, Embedded Steampunk, BTP, etc. dans les prochaines sessions.

