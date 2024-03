smartShift und Enterprise Wide schließen strategische Partnerschaft zur Revolutionierung von SAP-Transformationen auf dem australischen und neuseeländischen Markt

smartShift, der Branchenführer für intelligente Automatisierung von SAP-Transformationen, arbeitet mit Enterprise Wide zusammen, um S/4HANA-Transformationsprogramme zu beschleunigen und Risiken zu reduzieren

SYDNEY, 1. März 2024 /PRNewswire/ -- smartShift, branchenführender Anbieter von intelligenter Automatisierung für SAP-Transformationen, freut sich, eine strategische Partnerschaft mit Enterprise Wide bekannt zu geben, einem führenden SAP-Partner, der sich darauf spezialisiert hat, messbare Ergebnisse zu liefern, die seinen Kunden helfen, ihr Geschäft zu vergrößern, um die wachsende Nachfrage nach intelligenter Automatisierung auf dem australischen und neuseeländischen (ANZ) Markt zu befriedigen.

Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, ANZ-Unternehmen in die Lage zu versetzen, ihren Übergang zu S/4HANA zu beschleunigen und das Risiko zu verringern, indem sie die KI-gestützten Lösungen von smartShift nutzen. Die Partnerschaft kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da Unternehmen in der ANZ-Region nach fortschrittlichen Automatisierungstools suchen, um ihre SAP-Transformationen zu rationalisieren. smartShift und Enterprise Wide sind darauf ausgerichtet, die einzigartigen Bedürfnisse des Marktes zu erfüllen und die Landschaft der benutzerdefinierten Codeumwandlung neu zu definieren.

Steven Pozzan, Managing Partner bei Enterprise Wide, zeigte sich von der Zusammenarbeit begeistert: „Wir freuen uns, gemeinsam mit smartShift unsere branchenführenden SAP-Lösungen auf den Markt zu bringen. Unser Ziel ist es, Unternehmen auf ihrem Weg zu S/4HANA zu unterstützen und einen nahtlosen und optimierten Übergang zu gewährleisten."

Arndt Hoffmann, Kundendirektor bei smartShift, hob die jüngsten Erfolge des Unternehmens in der Region hervor: „Unsere jüngsten S/4HANA-Projektgewinne mit Foodstuffs South Island in Neuseeland und der Woolworths Group in Australien unterstreichen unser Engagement auf dem ANZ-Markt. Die Partnerschaft mit Enterprise Wide unterstreicht unser Engagement für die Bereitstellung von erstklassigen Automatisierungslösungen für Kunden in ANZ, die ihre Reise zu S/4HANA und darüber hinaus beschleunigen und risikoärmer gestalten wollen."

Gemeinsam wollen smartShift und Enterprise Wide das volle Potenzial von SAP ausschöpfen, um Unternehmen zu transformieren, Prozesse zu optimieren und nachhaltiges Wachstum in der ANZ-Region zu erreichen.

Informationen zu smartShift:

smartShift ist weltweit führend in der Migration und Optimierung von SAP Custom Code und bietet KI-gestützte Lösungen, die sicheren, stabilen und optimierten Code in wenigen Wochen liefern. Mit einer Erfolgsbilanz bei der Modernisierung von über 3.300 SAP-Systemen und der Konvertierung von mehr als 3 Milliarden Codezeilen genießt smartShift das Vertrauen vieler der weltweit größten SAP-Kunden.

Informationen zu Enterprise Wide:

Enterprise Wide ist ein führender SAP-Partner in Australien und Neuseeland, der seinen Kunden zu messbaren Ergebnissen verhilft, um ihr Geschäft auszubauen. Der Wert von Enterprise Wide liegt in der Bereitstellung herausragender SAP-Dienstleistungen, die Unternehmen in die Lage versetzen, im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein und zu wachsen. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte SAP-Lösungen, die zu konkreten Geschäftsergebnissen führen.

Kontakt für Medienanfragen:

Unternehmenskommunikation

Darshita Srivastava

E-Mail: [email protected]