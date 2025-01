SMMT - Fahrzeugproduktion sinkt inmitten der EV-Transformation und des starken Marktdrucks

Die britische Fahrzeugproduktion sinkt um -11,8 % auf 905.233 Einheiten im Jahr 2024, wobei die Zahl der Pkw auf 779.584 sinkt, da die Industrie die Umstellung auf EV-Produktion fortsetzt.

Der Zuwachs von 4,0 % bei der Nutzfahrzeugproduktion kann den Rückgang von -13,9 % bei der Pkw-Produktion nicht ausgleichen.

Potenzial für mehr als eine Million Pkw und leichte Nutzfahrzeuge im Jahr 2028, wenn sich die Märkte verbessern und die Modelleinführungen planmäßig verlaufen.

Der Sektor fordert die Regierung auf, die Industrie- und Handelsstrategien für die Automobilherstellung zu beschleunigen.

LONDON, 30. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Die Fahrzeugproduktion im Vereinigten Königreich sank im Jahr 2024 unter eine Million Einheiten, so die neuesten Zahlen, die heute von der Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) veröffentlicht wurden. Die Fabriken produzierten 779.584 Pkw und 125.649 Nutzfahrzeuge (Nfz), insgesamt 905.233 Einheiten und -11,8% weniger als im Jahr 2023. Während die Produktion von Personenkraftwagen um 4,0 % und damit so stark wie seit 2008 nicht mehr wuchs, wirkten sich mehrere Faktoren auf das Pkw-Volumen aus: das Auslaufen der Produktion einiger langlaufender Modelle im Zuge der Umstellung der Fabriken auf Elektrofahrzeuge, die Schwäche wichtiger globaler Märkte und die Verlangsamung des Übergangs zur Elektrifizierung angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen.

Top UK Car Exports 2024

Nach einer Reihe von Umstrukturierungsankündigungen im Vereinigten Königreich und in Europa, die die Herausforderungen der Umstellung von der Verbrennungsmotor- auf die Elektroautoproduktion widerspiegeln, ging die britische Automobilproduktion im Dezember zum zehnten Mal in Folge zurück, und zwar um 27,1 % auf 45.022 Einheiten. Im Jahresverlauf sank die Pkw-Produktion um -13,9 %, wobei die Produktion für den britischen Markt um -8,0 % auf 176.019 Einheiten zurückging, während die Exporte um -15,5 % auf 603.565 Einheiten sanken.

Fast acht von zehn produzierten Autos waren im vergangenen Jahr für den Export bestimmt, wobei 77,5 % (467.937 ) in die drei wichtigsten Märkte geliefert wurden: die EU (54,0%), die USA (16,9%) und China (6,6%). Die Ausfuhren in die EU und nach China gingen um -24,3 % bzw. -21,8 % zurück, während die Ausfuhren in die USA um 38,5 % stiegen, was die Notwendigkeit günstiger Handelsbedingungen jenseits des Atlantiks unterstreicht. Die Türkei und Japan runden die fünf wichtigsten Exportmärkte des Vereinigten Königreichs ab, gefolgt von Australien, Kanada, Südkorea, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel.

Angesichts des umfassenden Umbaus in vielen Automobilwerken war ein Rückgang der Produktion von batterieelektrischen (BEV), Plug-in-Hybrid- (PHEV) und Hybridfahrzeugen (HEV) erwartet worden. Der Absatz dieser elektrifizierten Technologien sank auf 275.896 Einheiten, was einem Rückgang von -20,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, aber immer noch 35,4 % der Gesamtproduktion ausmacht und den zweithöchsten Wert aller Zeiten darstellt. Da für 2023 Investitionen in Höhe von mehr als 20 Milliarden Pfund und für 2024 weitere 3,5 Milliarden Pfund angekündigt sind, um den Übergang zur Produktion von Elektrofahrzeugen in Großbritannien voranzutreiben, wird der Rückgang nur vorübergehend sein.1

Mike Hawes, SMMT Chief Executive, , sagte: „Inmitten erheblicher geopolitischer und handelspolitischer Spannungen sind die britischen Hersteller bestrebt, Investitionen in Höhe von mehreren Milliarden Pfund in die Produktionsrealität umzusetzen und ihre Fabriken so umzubauen, dass sie neue Elektrofahrzeuge für den weltweiten Verkauf herstellen können. Wachstumsschmerzen sind unvermeidlich, so dass der Rückgang des Volumens im letzten Jahr nicht überraschend ist. Mit neuen, aufregenden Modellen und der bevorstehenden Batterieproduktion liegt das Wachstumspotenzial auf der Hand. Um diese Zukunft zu sichern, sind jedoch Industrie- und Handelsstrategien erforderlich, die in einem zunehmend protektionistischen globalen Umfeld die für das Wachstum notwendigen Wettbewerbsbedingungen schaffen."

Die jüngste unabhängige Produktionsprognose geht davon aus, dass die britische Produktion von Pkw und Kleintransportern im Jahr 2025 bei rund 839.000 Einheiten liegen wird, bevor sie im Jahr 2027 auf 930.000 Einheiten ansteigt, mit dem Potenzial, im Jahr 2028 über eine Million Einheiten und im Jahr 2030 über 1,1 Millionen Einheiten zu erreichen.2 Dies ist jedoch abhängig von einer Verbesserung der weltweiten Nachfrage nach Pkw und Kleintransportern, von positiven wirtschaftlichen Bedingungen und einem größeren Verbrauchervertrauen sowie von der Schaffung der Wettbewerbsbedingungen, die notwendig sind, um sicherzustellen, dass die Markteinführung von emissionsfreien Modellen planmäßig verläuft.

Die Verwirklichung dieses Ziels und die Erschließung des künftigen Wachstums erfordern eine Industriestrategie, in deren Mittelpunkt die fortschrittliche Automobilproduktion steht, die Innovationen ermöglicht, Investitionen anzieht und die hochqualifizierten Arbeitskräfte des Landes unterstützt. Ebenso wichtig ist ein gesunder Inlandsmarkt, da die Hersteller dort bauen, wo sie verkaufen, sowie eine starke Nachfrage aus dem Ausland, insbesondere nach elektrifizierten Fahrzeugen, für deren Herstellung die Branche und die Regierung Milliardenbeträge bereitgestellt haben.

Die Branche braucht daher eine Marktregulierung, die die Realität der natürlichen Nachfrage widerspiegelt, und einen steuerlichen Rahmen, der Anreize für die Verbraucher schafft, diese neuen Fahrzeuge zu kaufen, die für das Erreichen unserer gemeinsamen Netto-Null-Ziele von grundlegender Bedeutung sind. Dies muss mit einer ehrgeizigen Handelsstrategie einhergehen, die eine zollfreie erweiterte Handelspartnerschaft mit der EU sowie ausgewogene, wirtschaftlich sinnvolle Handelsabkommen und Abkommen über wichtige Mineralien mit bestehenden und neuen Handelspartnern vorsieht.

Die richtigen Strategien werden dazu beitragen, die Position des Sektors als globaler Handelsknotenpunkt im Wert von 100 Milliarden Pfund zu sichern, der das Potenzial hat, in den kommenden zehn Jahren ein Wachstum von 50 Milliarden Pfund im Vereinigten Königreich zu erzielen und die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Ziele der Regierung zu unterstützen.3

Hinweis für Redakteure

1: SMMT-Berechnungen auf der Grundlage öffentlich angekündigter öffentlicher und privater Investitionszusagen in die britische Automobilproduktion und Forschung und Entwicklung im Jahr 2024.

2: Auf der Grundlage der unabhängigen Produktionsprognose von AutoAnalysis vom November - nur Pkw und leichte Nutzfahrzeuge.

3: SMMT Trade Snapshot 2024 und SMMT Vision 2035.

Informationen zur SMMT und der britischen Automobilindustrie

Die Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) ist einer der größten und einflussreichsten Wirtschaftsverbände, der die Automobilindustrie im Vereinigten Königreich vertritt. Die Automobilindustrie ist ein wesentlicher Bestandteil der britischen Wirtschaft, der für das Wachstum, die Verwirklichung des Nulltarifs und die Rolle des Vereinigten Königreichs als globales Handelszentrum unerlässlich ist. Sie trägt mit 93 Mrd. Pfund Umsatz und 22 Mrd. Pfund Wertschöpfung zur Wirtschaft des Vereinigten Königreichs bei und investiert jedes Jahr rund 4 Mrd. Pfund in Forschung und Entwicklung. Direkt in der Fertigung sind 198.000 Menschen beschäftigt, in der gesamten Automobilindustrie etwa 813.000.

Im Vereinigten Königreich werden fast alle Fahrzeugtypen hergestellt, von Pkw über Lieferwagen, Taxis, Lkw, Busse und Reisebusse bis hin zu Spezial- und Geländefahrzeugen, unterstützt von mehr als 2 500 Zulieferern und einigen der fähigsten Ingenieure der Welt. Außerdem verfügt der Sektor über einen dynamischen Ersatzteilmarkt und eine Wiederaufbereitungsindustrie. Die Automobilindustrie stützt auch Arbeitsplätze in anderen Schlüsselsektoren - darunter Werbung, Chemie, Finanzen, Logistik und Stahl.

Die SMMT-Veröffentlichung "Motor Industry Facts" www.smmt.co.uk/reports/smmt-motor-industry-facts/

UK VEHICLE MANUFACTURING (Daten für Dezember und FY 2024)

Hochauflösende Diagramme sind über Dropbox abrufbar: https://www.dropbox.com/scl/fo/a1iat513l4t5r3rkdb57o/AJw7kC6rKE9DvMm6-E_Amlo?rlkey=cy9q0ydz6sbov67itj36ki4v0&st=adloem9m&dl=0

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2607671/SMMT_Exports_2024.jpg