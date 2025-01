SMMT - La production de véhicules chute dans le contexte de la transformation des véhicules électriques et de la forte pression du marché

La production de véhicules britanniques diminue de 11,8 % pour atteindre 905 233 unités en 2024, avec des voitures en baisse à 779 584, alors que l'industrie poursuit sa transformation vers la production de VE sur le site .

La croissance de 4,0% de la production de véhicules commerciaux ne parvient pas à compenser la baisse de 13,9% de la production de voitures.

Possibilité de dépasser le million de voitures et de camionnettes en 2028 si les marchés s'améliorent et si les lancements de modèles se poursuivent comme prévu.

Le secteur demande au gouvernement d'accélérer les stratégies industrielles et commerciales pour la construction automobile.

LONDRES, 30 janvier 2025 /PRNewswire/ -- La production de véhicules au Royaume-Uni est passée sous la barre du million d'unités en 2024, selon les derniers chiffres publiés aujourd'hui par la Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT). Les usines ont produit 779 584 voitures et 125 649 véhicules utilitaires, soit un total de 905 233 unités et une baisse de 11,8% par rapport à 2023. Alors que la production de véhicules utilitaires a augmenté de 4,0 %, son meilleur niveau depuis 2008, de multiples facteurs ont eu un impact sur les volumes de voitures, avec la fin de la production de certains modèles de longue durée, les usines se rééquipant pour les véhicules électriques, la faiblesse des principaux marchés mondiaux et un ralentissement de la transition vers l'électrification dans des conditions économiques difficiles.

Top UK Car Exports 2024

À la suite d'une série d'annonces de restructuration au Royaume-Uni et en Europe, reflétant les défis posés par le passage de la production de moteurs à combustion interne à la production de véhicules électriques, le mois de décembre a marqué la fin de dix mois consécutifs de déclin de la production automobile britannique, avec une baisse de la production de 27,1 %, à 45 022 unités. Sur l'année, la production automobile a chuté -13,9%, la production destinée au marché britannique ayant baissé de -8,0% à 176 019 unités, tandis que les exportations ont reculé de -15,5% à 603 565 unités.

Près de huit voitures produites sur dix étaient destinées à l'exportation l'année dernière, dont 77,5 % (467 937 unités ) vers les trois principaux marchés : l'UE (54,0 %), les États-Unis (16,9 %) et la Chine (6,6 %). Les exportations vers l'UE et la Chine ont baissé respectivement de 24,3 % et de 21,8 %, mais celles vers les États-Unis ont augmenté de 38,5 %, ce qui souligne la nécessité de conditions commerciales favorables de part et d'autre de l'Atlantique. La Turquie et le Japon complètent les cinq premiers marchés d'exportation du Royaume-Uni, suivis par l'Australie, le Canada, la Corée du Sud, les Émirats arabes unis et Israël.

Compte tenu de la transformation globale en cours dans de nombreuses usines automobiles, on s'attendait à une baisse de la production de véhicules électriques à batterie (BEV), hybrides rechargeables (PHEV) et hybrides (HEV). Les volumes de ces technologies électrifiées sont tombés à 275 896 unités, soit une baisse de 20,4 % par rapport à l'année précédente, mais ont tout de même représenté 35,4 % de la production totale, la deuxième plus élevée jamais enregistrée. Avec plus de 20 milliards de livres sterling d'investissements annoncés en 2023 et 3,5 milliards de livres sterling supplémentaires en 2024 pour favoriser la transition du Royaume-Uni vers la production de VE, le déclin sera temporaire.1

Mike Hawes, directeur général de la SMMT, , a déclaré : « Dans un contexte de fortes tensions géopolitiques et commerciales, les constructeurs britanniques sont déterminés à transformer des milliards de livres sterling d'investissement en réalité de production, en transformant les usines pour fabriquer de nouveaux véhicules électriques destinés à être vendus dans le monde entier. Les problèmes de croissance étant inévitables, la baisse des volumes enregistrée l'année dernière n'est pas surprenante. Avec de nouveaux modèles passionnants et la production de batteries à l'horizon, le potentiel de croissance est évident. Pour garantir cet avenir, il faut toutefois des stratégies industrielles et commerciales qui créent les conditions concurrentielles indispensables à la croissance dans un environnement mondial de plus en plus protectionniste. »

Selon les dernières perspectives de production indépendantes, la production britannique de voitures et de camionnettes devrait avoisiner les 839 000 unités en 2025 avant de passer à 930 000 unités en 2027, avec la possibilité de dépasser le million d'unités en 2028, et plus de 1,1 million d'ici 2030.2 Cela dépend toutefois de l'amélioration de la demande sur le marché mondial des voitures et des camionnettes, de conditions économiques positives et d'une plus grande confiance des consommateurs, ainsi que de la mise en place des conditions concurrentielles nécessaires pour garantir que les lancements de modèles à zéro émission restent sur la bonne voie.

La réalisation de cette ambition et le déblocage de la croissance future nécessiteront une stratégie industrielle centrée sur la construction automobile de pointe, afin de favoriser l'innovation, d'attirer les investissements et de soutenir la main-d'œuvre hautement qualifiée du pays. Il est tout aussi important que le marché national soit sain, car les fabricants construisent à proximité des lieux de vente, et que la demande étrangère soit forte, notamment pour les véhicules électrifiés que le secteur et le gouvernement se sont engagés à fabriquer à hauteur de plusieurs milliards d'euros.

L'industrie a donc besoin d'une réglementation du marché qui reflète la réalité de la demande naturelle et d'un cadre fiscal qui incite les consommateurs à acheter ces nouveaux véhicules qui sont essentiels à la réalisation de nos ambitions communes en matière d'émissions nettes zéro. Cet objectif doit être aligné sur une stratégie commerciale ambitieuse qui maintienne un partenariat commercial renforcé exempt de droits de douane avec l'UE, ainsi que des accords commerciaux équilibrés et commercialement significatifs et des accords sur les minéraux essentiels avec les partenaires commerciaux existants et nouveaux.

Les bonnes stratégies contribueront à consolider la position du secteur en tant que plaque tournante du commerce mondial d'une valeur de 100 milliards de livres sterling, avec le potentiel de générer une croissance de 50 milliards de livres sterling au Royaume-Uni au cours de la prochaine décennie, soutenant ainsi les ambitions économiques, sociétales et environnementales du gouvernement.3

Notes aux rédacteurs

1: Calculs de la SMMT basés sur les engagements d'investissement annoncés publiquement, publics et privés, dans la production automobile et la R&D au Royaume-Uni en 2024.

2 : Sur la base des perspectives de production indépendantes établies par AutoAnalysis en novembre - voitures et camionnettes uniquement.

3 : SMMT Trade Snapshot 2024 et SMMT Vision 2035.

À propos de la SMMT et de l'industrie automobile britannique

La Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) est l'une des associations professionnelles les plus importantes et les plus influentes, représentant l'industrie automobile au Royaume-Uni. L'industrie automobile est un élément essentiel de l'économie britannique, qui fait partie intégrante de la croissance, de la réalisation de l'objectif "zéro émission" et du rôle du Royaume-Uni en tant que plaque tournante du commerce mondial. Elle contribue à l'économie britannique par un chiffre d'affaires de 93 milliards de livres et une valeur ajoutée de 22 milliards de livres, et investit chaque année environ 4 milliards de livres dans la recherche et le développement. Elle emploie 198 000 personnes directement dans la fabrication et quelque 813 000 personnes dans l'industrie automobile au sens large.

Le Royaume-Uni fabrique presque tous les types de véhicules, des voitures aux camionnettes, en passant par les taxis, les camions, les autobus et les autocars, ainsi que des véhicules spécialisés et hors route, avec l'aide de plus de 2 500 fournisseurs de composants et d'ingénieurs parmi les plus qualifiés au monde. En outre, le secteur dispose d'un marché de l'après-vente et d'une industrie de la refabrication dynamiques. L'industrie automobile soutient également l'emploi dans d'autres secteurs clés, notamment la publicité, les produits chimiques, la finance, la logistique et l'acier.

