SNEC 2021: Huawei Digital Power im Dienste der Kohlenstoffneutralität durch die Konvergenz von Energieerzeugung und Daten

SHANGHAI, 4. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Unter dem Motto „Leading power digitalization for a zero-carbon and smart society" (Führend in der Digitalisierung der Stromversorgung für eine kohlenstofffreie und intelligente Gesellschaft) präsentiert Huawei Digital Power seine Null-Kohlenstoff-Lösung für alle Szenarien auf der SNEC 2021, der weltweit größten Solarfachmesse, die vom 3. bis 5. Juni in Shanghai, China, stattfindet. Huawei ist ein Wegbereiter in der globalen Photovoltaik-Branche und leistet seinen Beitrag zu einer umweltfreundlicheren Welt, in der PV zur Hauptenergiequelle wird.