SNEC 2021: Huawei Digital Power impulsiona a neutralidade de carbono por meio da convergência de energia e fluxo de informações

Uma das áreas mais destacadas desta exposição é a Huawei FusionSolar All-scenario PV & Storage Solution (Solução FV e armazenamento para todos os cenários), que foi apresentada em 3 de junho. A solução abrange cenários "4+1": Smart PV Generator FusionSolar 8.0, Green Residencial Power 2.0, Green C&I Power 1.0 e soluções de fornecimento de energia off-grid (remoção de combustível) + nuvem de energia, com o objetivo de acelerar a mudança para geração zero carbono e preencher a lacuna em termos de distribuição de energia. Mais informações podem ser encontradas em nosso site .

Além da exposição, a Huawei também está sediando a Huawei SNEC 2021 Global Virtual Summit com duração de dois dias, a partir de 3 de junho, para clientes e parceiros que não podem comparecer pessoalmente à exposição. A cúpula on-line oferece ao público uma oportunidade única de acompanhar o lançamento de novos produtos, entrevistas criteriosas com especialistas e destaques do estande.

Fuso horário da Ásia-Pacífico: https://solar.huawei.com/apac/Events/2021/SNEC2021

Fuso horário da Europa: https://solar.huawei.com/eu/Events/2021/SNEC2021

Fuso horário do Oriente Médio: https://solar.huawei.com/mea/Events/2021/SNEC2021

1. FusionSolar 8.0: desenvolvimento de um gerador fotovoltaico inteligente à prova do futuro

Revolucionando a estrutura tradicional, a Huawei lançou o gerador fotovoltaico inteligente à prova do futuro, denominado FusionSolar 8.0. O equipamento oferece dois benefícios aos clientes: primeiro, o gerador fotovoltaico inteligente promete maior estabilidade da rede; segundo, o primeiro design "Gemini" ± 1500 V do mundo pode ajudar a suportar sub-arrays maiores, voltagens mais altas, podendo assim reduzir o LCOE (Custo nivelado de energia) em 7%.

2. Green Residential Power 2.0: início de um novo estilo de vida em uma casa zero carbono

A solução Green Residential Power 2.0 atualizada destaca a inovadora estrutura "1 + 3 + X". Centrada no controlador de energia inteligente, a solução é equipada com três componentes principais: otimizador, ESS (Energy Storage System) de corda inteligente e nuvem de energia verde para criar o ecossistema de energia inteligente. A solução Green Residential Power 2.0, focada na geração, armazenamento e consumo de energia inteligente com vários recursos de segurança ativa, pode reduzir sua conta de energia e permitir que você inicie uma nova vida zero carbono.

3. Green C&I Power 1.0: capacitação de energia verde em todos os setores

A Huawei lançou sua nova solução C&I (escala comercial e industrial) este ano, que atende a diferentes cenários de aplicação: somente solar, somente armazenamento, solar + armazenamento + carregamento e fora da rede. Com a aplicação de otimizadores e do sistema de armazenamento de energia em corda inteligente, a solução pode melhorar o rendimento de energia em 30% e a capacidade de armazenamento de energia em até 15%. Os inversores Huawei suportam proteção inteligente contra arco AFCI e são desligados automaticamente em 0,5s, o que garante a segurança ativa dos sistemas.

4. Solução Digital de todos os cenários de energia zero carbono da Huawei: liderar a digitalização de energia para uma sociedade zero carbono inteligente

Além da geração de energia zero carbono, a Huawei também apresenta pela primeira vez na SNEC a solução digital de energia zero carbono para todos os cenários. Na era da neutralidade de carbono, a unidade de negócios Huawei Digital Power aplica plenamente seus pontos fortes em termos de tecnologia digital e eletrônica de potência e integra as tecnologias watt, térmica, de armazenamento de energia, nuvem e IA, para acelerar a digitalização do setor de energia e contribuir para uma sociedade zero carbono inteligente.

Durante o processo de transição energética, as energias renováveis representadas pela energia solar fotovoltaica passarão a ser, inevitavelmente, a fonte primária de energia e desenvolver um novo sistema de energia tendo a energia renovável como fonte principal é a chave para alcançar a neutralidade de carbono. Com ampla experiência na integração de tecnologia digital e eletrônica de potência, a Huawei atua com clientes e parceiros para promover a transição energética e construir uma sociedade zero carbono inteligente.

Sobre a Huawei

Fundada em 1987, a Huawei é uma provedora líder global de infraestrutura e dispositivos inteligentes de tecnologia da informação e comunicação (ICT). Temos mais de 197.000 funcionários e operamos em mais de 170 países e regiões, atendendo a mais de três bilhões de pessoas em todo o mundo.

Nossa visão e missão é levar o digital para cada pessoa, casa e organização para um mundo totalmente conectado e inteligente. Para este fim, impulsionaremos a conectividade onipresente e promoveremos acesso igual para as redes; levaremos a nuvem e a inteligência artificial a todos os quatro cantos do planeta para oferecer um poder de computação superior onde você precisa, quando você precisar; construiremos plataformas digitais para ajudar todos os setores e empresas a ser mais ágeis, eficientes e dinâmicos; redefiniremos a experiência do usuário com IA, tornando-a mais personalizada para as pessoas em todos os aspectos de sua vida, seja em sua residência, escritório, ou em qualquer lugar. Para mais informações, acesse a Huawei on-line em www.huawei.com ou siga-nos em:

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.youtube.com/Huawei

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1525189/image_5003324_36153377.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1525191/image_5003324_36153486.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1525188/image_5003324_36153565.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1525187/image_5003324_36153801.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1525186/image_5003324_36153924.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1525190/image_5003324_36154049.jpg

FONTE Huawei

Related Links

www.huawei.com/cn



SOURCE Huawei