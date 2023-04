SodaStream anuncia 5 bilhões de garrafas descartáveis economizadas em 2022 em nova campanha ambiental

Com a ajuda de consumidores em todo o mundo, a marca sustentável eliminou bilhões de garrafas plásticas descartáveis, mantendo seu compromisso contínuo de salvar o planeta

KFAR SABA, Israel, 19 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Em homenagem ao Dia da Terra de 2023, a SodaStream, marca líder de água com gás, anuncia a eliminação bem-sucedida de 5 bilhões de garrafas plásticas descartáveis em 2022* com a ajuda de seus consumidores em todo o mundo. A mensagem poderosa foi declarada hoje com um vídeo impactante compartilhado nos canais de mídia social da marca em todo o mundo, convidando as pessoas a se juntarem à sua missão de fazer a diferença reduzindo o desperdício de plástico de uso único.

SodaStream

As 5 bilhões de garrafas plásticas descartáveis foram eliminadas pelos consumidores da SodaStream em 2022, simplesmente utilizando seus produtos sustentáveis para criar experiências perfeitas com gás. Os fabricantes de água com gás da SodaStream são feitos de materiais de alta qualidade, duráveis e construídos para durar anos, demonstrando a paixão da marca por salvar o planeta. Os cilindros da marca também são reutilizáveis, recarregáveis e recicláveis.

"A visão da SodaStream é mudar a maneira como o mundo bebe, inspirando o Push for Better e capacitando as pessoas a fazerem escolhas melhores não apenas para si mesmas, mas para o planeta", comentou o CEO da SodaStream, Eyal Shohat. "Uma SodaStream economiza até milhares de garrafas plásticas descartáveis e, graças aos nossos consumidores dedicados em todo o mundo, conseguimos economizar mais de 5 bilhões de garrafas plásticas descartáveis no ano passado".

Para conhecer o vídeo, clique aqui:

A SodaStream está em uma jornada contínua para melhorar em todos os aspectos - desde processos de fabricação até operações de negócios e até mesmo seu portfólio de produtos:

- O compromisso da SodaStream para evitar resíduos plásticos:

A marca está assumindo o seu compromisso de ajudar o planeta um passo adiante, eliminando resíduos plásticos em todas as etapas de seu processo de fabricação. A partir de 2022, até 25% de peças de plástico usadas nos novos fabricantes de água com gás da nova geração da SodaStream são produzidos a partir de materiais reciclados, levando a dedicação da marca em salvar o planeta em seus principais produtos, tornando assim todo o seu portfólio mais verde.

Além disso, a empresa economizou 11 toneladas de plástico com o reaproveitamento de sacolas plásticas em suas linhas de produção e reduziu os resíduos plásticos em seus processos de fabricação em mais de 20% em 2022.

- Atividades sustentáveis contínuas da SodaStream:

A partir de 2022, as embalagens para fabricantes de água com gás da SodaStream são totalmente recicláveis — usando papelão reciclável e sacos plásticos recicláveis, e suas garrafas de sabor são fabricadas a partir de plástico reciclado claro (rPET), tornando-as 100% recicláveis * *. A empresa também conseguiu reduzir 82 toneladas de papelão e 21,6 toneladas de papel em seus produtos e embalagens para produção de água com gás em 2022.

A partir de 2023, as instalações operacionais da SodaStream na Alemanha, Austrália e Países Baixos serão totalmente operadas usando fontes de energia renováveis. A partir deste ano, cerca de 15% do consumo anual de eletricidade da fábrica*** será fornecido por meio de painéis solares, que cobrem mais de 75% do telhado da fábrica. Além disso, 8,3% do consumo anual de água da fábrica*** será economizado com a reutilização da água do sistema de água de resfriamento da fábrica.

- Redução da pegada de carbono:

O Art Starter Kit, o Terra Starter Kit, o Duo Starter Kit, as garrafas reutilizáveis de 1 litro que podem ser lavadas na lava-louças e os cilindros da SodaStream foram certificados como carbono medido pelo Carbon Trust. Esta certificação demonstra a dedicação contínua da SodaStream ao meio ambiente e à sustentabilidade e permitiu à marca identificar áreas-chave na cadeia de valor de seus produtos onde pode atuar e reduzir sua pegada de carbono geral.

* Referente a garrafas plásticas descartáveis de 0,5L

**Não inclui tampa e manga

***Fábrica Lehavim em Israel

Sobre a SodaStream

A SodaStream, uma subsidiária da PepsiCo, é a marca líder mundial em água com gás. Operando em mais de 47 países em todo o mundo, a SodaStream capacita os consumidores a criar experiências de gás personalizadas perfeitas com apenas um toque de botão. Ao permitir que seus usuários façam melhores escolhas para si mesmos e para o planeta – a SodaStream está revolucionando a indústria de bebidas e mudando a forma como o mundo bebe. Para saber mais sobre a SodaStream, acesse SodaStream.com e siga a SodaStream nos sites Facebook, Instagram e YouTube.

Contato para a imprensa:

Alison Brod Marcação + Comunicações

Dara Schopp Helitzer

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2057442/SodaStream_Earth_Day.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1158012/3992657/SodaStream_v1_Logo.jpg

FONTE SodaStream

SOURCE SodaStream