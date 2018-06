SodaStream lança conjunto de edição limitada "Amor é amor" em comemoração ao mês do orgulho

O vídeo mostra um homem e uma mulher passando um dia comum no parque com duas meninas pequenas, brincando em balanços e compartilhando sorvetes. Vemos os dois adultos consolando uma das crianças que caiu. A câmera então mostra os quatro personagens voltando para casa. O homem e a mulher acabam por se separar e se dirigem a duas casas separadas, onde abraçam seus respectivos cônjuges, revelando que os adultos são na verdade dois casais do mesmo sexo com um filho cada.

A edição especial da SodaStream Amor é Amor inclui duas garrafas de 1 litro "pais" e uma garrafa de meio litro "criança" impressa com representações dos personagens da família do vídeo. Cada conjunto é embalado em uma caixa em forma de casa, que representa a mensagem da campanha: "Lar é onde está o seu amor".

"A SodaStream sente orgulho em comemorar o mês do Orgulho em escala global", explicou Daniel Birnbaum, diretor executivo da SodaStream. "Somos uma empresa comprometida em criar e celebrar laços em todas as nacionalidades, religiões e orientações sexuais. Esperamos que esta campanha inspire a comunicação e ajude a nos unirmos para espalhar uma mensagem de amor".

As garrafas de edição limitada são vendidas exclusivamente on-line e varejo por US$ 24,99.

Para saber mais sobre a campanha Amor é Amor da SodaStream e assistir ao vídeo, visite: SodaStreamPride.com

SodaStream é a marca número 1 do mundo em água com gás (em termos de consumo de volume). A SodaStream permite aos consumidores transformar facilmente em segundos a água da torneira comum em água com gás e água com gás saborizada. Ao tornar a água comum divertida e excitante para beber, a SodaStream ajuda os consumidores a consumirem mais água. Os aparelhos de água com gás da SodaStream oferecem uma alternativa altamente diferenciada e inovadora aos consumidores de refrigerantes carbonatados engarrafados e enlatados. Os produtos promovem saúde e bem-estar, são ecologicamente corretos, econômicos, personalizáveis e divertidos de usar. Os produtos estão disponíveis em mais de 80.000 lojas de varejo em 45 países. Para saber mais sobre como a SodaStream torna a água divertida, siga-nos no Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram e YouTube, visite www.SodaStream.com.

Clara Amselem

Gerente de Relações Públicas Global

Claraa@sodastream.com

+972 52 425 5476

