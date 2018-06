SodaStream stellt zur Feier des „Pride Month" ein in limitierter Auflage angebotenes Set namens „Love is Love" vor

Das in limitierter Auflage angebotene Set umfasst zwei „Eltern"-Flaschen für gleichgeschlechtliche Paare, eine „Kinder"-Flasche und eine Verpackung in Form eines Hauses, die eine allgemeingültige Botschaft zum Thema Liebe vermittelt: „Home is where your love is" (Zuhause ist dort, wo die sind, die man liebt).

AIRPORT CITY, Israel, 21. Juni 2018 /PRNewswire/ -- Zur Feier des „Pride Month" stellt SodaStream International LTD (NASDAQ: SODA) – die weltweit führende Marke für Sprudelwasser – heute seine in einer limitierten Sammlerausgabe angebotenen „Love is Love"-Flaschen vor, die Familien gleichgeschlechtlicher Paare abbilden. Die Flaschen werden über ein aufrichtiges, berührendes Animationsvideo beworben.