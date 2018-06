SodaStream présente son assortiment « Love is Love » en édition limitée pour fêter le mois de la Pride

Pour visionner la vidéo, rendez-vous sur SodaStreamPride.com.

La vidéo met en scène un homme et une femme qui passent une journée ordinaire au parc avec deux petites filles, qui jouent sur des balançoires et partagent un cornet de glace. On voit ensuite les deux adultes réconforter l'un des enfants après qu'elle est tombée. La caméra montre ensuite tous les quatre personnages rentrer chez eux. L'homme et la femme finissent par prendre deux chemins différents vers leurs maisons respectives et embrasser leurs conjoints respectifs, révélant que ces adultes sont en réalité des couples de même sexe qui a chacun un enfant.

L'assortiment SodaStream « Love is Love » en édition limitée comprend deux bouteilles de 1 litre « parent » et une bouteille d'un demi-litre « enfant » représentant les membres des familles mises en scène dans la vidéo. Chaque assortiment est conditionné dans une boîte en forme de maison, qui rappelle le message de la campagne, « Home is where your love is » (La maison, c'est là où se trouve votre amour).

« SodaStream est fière de fêter le mois de la Pride à l'échelle mondiale », explique Daniel Birnbaum, président-directeur général de SodaStream. « Notre entreprise s'attache à forger et à célébrer les liens entre toutes les nationalités, religions et orientations sexuelles. Nous espérons que cette campagne stimulera la communication et nous aidera tous à diffuser un message d'amour. »

Les bouteilles en édition limitée sont exclusivement vendues en ligne au prix de détail de 24,99 dollars.

Pour plus d'informations sur la campagne SodaStream « Love is Love » et regarder la vidéo, rendez-vous sur SodaStreamPride.com.

