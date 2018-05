SodaStream lève son chapeau pour célébrer SAR le Prince Harry et Meghan Markle, avec des « chapeaux » de bouteille en édition limitée pour le mariage royal

100 % recyclable, l'ensemble des chapeaux miniatures a été conçu en utilisant l'impression 3D de pointe. Le design de chacun des cinq chapeaux exclusifs s'inspire des tenues emblématiques autrefois portées par des femmes de la royauté. Le concept a été imaginé par l'agence d'innovation israélienne Gefen Team, et développé conjointement avec l'équipe de marketing mondial de SodaStream.

Les bouteilles de l'édition royale limitée seront vendues aux enchères sur royalsodastream.com, et les offres seront ouvertes à tous les fans de la royauté à travers le monde.

« La lutte contre la pollution plastique des océans devrait être une priorité absolue pour les gouvernements, les marques et les individus », a commenté Hugo Tagholm, directeur général de Surfers Against Sewage. « L'engagement de SodaStream consistant à éliminer le plastique et à promouvoir les bouteilles réutilisables constitue une étape majeure dans la bonne direction, pour des littoraux sans plastique, et adresse un message fort au secteur des boissons. Ce projet amusant et original visant à célébrer le mariage royal souligne également l'importance de mettre un terme à l'épidémie du plastique à usage unique. »

« Je rends hommage au couple royal, et lui souhaite beaucoup de bonheur à l'occasion de ce mariage », a déclaré Daniel Birnbaum, président-directeur général de SodaStream. « Je les félicite de défendre la cause consistent à créer un monde sans bouteilles en plastique, et d'avoir choisi Surfers Against Sewage parmi leurs organismes de bienfaisance officiels. J'espère que cela inspirera d'autres personnes à rejoindre la cause. »

Pour en savoir plus sur la vente aux enchères et visionner les coulisses de la vidéo, rendez-vous sur : royalsodastream.com

Pour en savoir plus, veuillez contacter : sodastream@alfredlondon.com / (0)207 033 6566

À propos de SodaStream

SodaStream est la marque d'eau gazeuse numéro 1 mondiale. SodaStream permet aux consommateurs de transformer facilement l'eau du robinet ordinaire en eau gazeuse, en quelques secondes. En rendant l'eau ordinaire amusante et attrayante à boire, SodaStream aide les consommateurs à boire plus d'eau. L'eau gazeuse SodaStream offre une alternative hautement différenciée et innovante pour les consommateurs de boissons gazeuses non alcoolisées en bouteilles et en canettes. Les produits promeuvent la santé et le bien-être, sont respectueux de l'environnement, rentables, personnalisables et amusants à utiliser. Les produits sont disponibles dans plus de 80 000 magasins de détail répartis dans 45 pays. Pour découvrir comment SodaStream rend l'eau plus attrayante, suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram, ou rendez-vous sur www.sodastream.co.uk.

