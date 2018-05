SodaStream tira o chapéu para celebrar o casamento de Sua Alteza Real, o Príncipe Harry, e Meghan Markle com uma edição especial de garrafas com "chapéus" para o casamento real

AIRPORT CITY, Israel, 15 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- Para comemorar a dedicação do casal real à luta contra o uso de garrafas plásticas de utilização única, a SodaStream, maior marca de água gaseificada do mundo, vestiu as garrafas de uma edição limitada que serão leiloadas para doação à organização de caridade Surfers Against Sewage, que combate o uso do plástico. A SodaStream é uma grande promotora da eliminação do plástico de uso único no mundo e está entusiasmada em poder chamar a atenção para esse problema mundial doando a receita arrecadada no leilão para a Surfers Against Sewage, organização de caridade escolhida pelo casal real.