Soft2Bet publie son premier rapport de croissance en mettant l'accent sur le BAIIA et les développements

Le principal fournisseur de solutions iGaming clés en main annonce une croissance du BAIIA doublée en glissement annuel, dévoile les moments charnières de 2024 et partage les idées des principaux leaders d'opinion de l'industrie.

SLIEMA, Malte, 15 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Soft2Bet, l'un des principaux fournisseurs de solutions clés en main B2B, présente son rapport de croissance 2024, qui met en relief les succès financiers et de conformité, l'innovation des produits, la reconnaissance de l'industrie et les points de vue des personnalités de l'iGaming. L'entreprise a doublé son BAIIA d'une année sur l'autre et a enregistré une augmentation significative du chiffre d'affaires consolidé du groupe, ce qui reflète son expansion sur les marchés réglementés et l'innovation de ses produits.

Soft2Bet Growth Report

Pour vous inscrire afin de consulter le rapport de croissance 2024, veuillez consulter le site https://www.soft2bet.com/report

Expansion du marché

En 2024, Soft2Bet a obtenu des licences B2C et B2B en Ontario, au Mexique, en Suède, en Grèce et en Roumanie, étendant ainsi sa présence sur les marchés réglementés. La société a également signé des contrats clés en main au Mexique et au Nigeria, a conclu son premier partenariat MEGA en Europe et s'est rapprochée du New Jersey et de l'Espagne afin de consolider sa position de chef de file de l'iGaming.

« Chez Soft2Bet, nous avons redéfini la gamification traditionnelle grâce à notre solution MEGA qui stimule l'engagement des joueurs. Cette stratégie novatrice a eu un impact significatif sur les performances de notre marque, a été reconnue par l'industrie, a généré une croissance durable des revenus et a démontré un retour sur investissement plus solide tout en se développant avec succès sur de nouveaux marchés », déclare Uri Poliavich, fondateur et CEO, Soft2Bet.

Performance financière

Soft2Bet a maintenu sa trajectoire en ce qui concerne l'expansion de sa présence sous licence sur de nouveaux marchés en Europe et au-delà. Son succès financier a été alimenté par ses solutions B2B innovantes, avec un doublement attendu du BAIIA 2024 par rapport aux périodes précédentes.

Innovation et développement de produits

Les améliorations apportées à MEGA, l'application gaming d'ingénierie motivationnelle de Soft2Bet, et aux outils pilotés par l'IA ont contribué à la croissance financière de l'entreprise en 2024. Désormais disponible en tant que solution autonome, MEGA a permis une augmentation de 65 % du revenu net des jeux (NGR), de 45 % du revenu moyen par utilisateur (ARPU) et de 50 % du montant des dépôts.

Reconnaissance généralisée de l'iGaming

L'innovation et l'expansion permanentes de Soft2Bet ont été le fer de lance de son succès commercial et lui ont valu les éloges de l'ensemble de l'industrie. En 2024, l'entreprise a obtenu 38 nominations à des prix, soit une augmentation de 322 % par rapport à la période précédente, et dix récompenses pour l'innovation de produits (soit une augmentation de 233 %).

Responsabilité sociale de l'entreprise (RSE)

L'engagement de Soft2Bet en matière de responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) a soutenu neuf initiatives en 2024. La société a fait don de plus de 821 000 euros à sept ONG et a aidé 34 organisations et donateurs dans le cadre de projets tels que des collectes de sang, des nettoyages de communautés, des séances de sensibilisation au cancer du sein et des initiatives de revitalisation de villages.

Contributions au gaming

Soft2Bet Invest, un fonds d'innovation iGaming de 50 millions d'euros destiné aux entrepreneurs de l'iGaming et du casual gaming, soutient les initiatives d'IA, d'analyse UX et de solutions de jeu à forte marge. En septembre 2024, le fonds a reçu le prix Outstanding Contribution to the Gaming Industry 2024 pour son impact dans l'innovation technologique, le mentorat et l'investissement.

À propos de Soft2Bet

Soft2Bet est un fournisseur de solutions iGaming clé en main qui offre des produits et des services de haute qualité aux opérateurs de jeux en ligne. La société est reconnue pour son application gaming d'ingénierie motivationnelle, MEGA, une solution de casino et de paris sportifs qui a fait ses preuves en termes de fidélisation et d'engagement. Soft2Bet a déployé de nombreuses marques iGaming à succès et détient plus de 13 licences mondiales.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2597584/Soft2Bet_Growth_Report.jpg