Soft2Bet veröffentlicht ersten Wachstumsbericht mit Fokus auf EBITDA und Entwicklungen

Der führende Anbieter von schlüsselfertigen iGaming-Lösungen gibt ein doppelt so hohes EBITDA-Wachstum wie im Vorjahr bekannt, stellt Meilensteine für 2024 vor und gibt Einblicke von führenden Branchenexperten.

SLIEMA, Malta, 15. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Soft2Bet, ein führender Anbieter von schlüsselfertigen B2B-Lösungen, hat seinen 2024 Growth Report vorgestellt, in dem der finanzielle und Compliance-Erfolg, Produktinnovationen, die Anerkennung in der Branche und Erkenntnisse von wichtigen iGaming-Akteuren hervorgehoben werden. Das Unternehmen konnte sein EBITDA im Vergleich zum Vorjahr verdoppeln und den konsolidierten Konzernumsatz deutlich steigern, was auf die Expansion in regulierte Märkte und führende Produktinnovationen zurückzuführen ist.

Soft2Bet Growth Report

Um sich für den Growth Report 2024 anzumelden, besuchen Sie bitte https://www.soft2bet.com/report

Markterweiterung

Im Jahr 2024 sicherte sich Soft2Bet B2C- und B2B-Lizenzen in Ontario, Mexiko, Schweden, Griechenland und Rumänien und baute damit seine Präsenz auf regulierten Märkten aus. Das Unternehmen schloss außerdem schlüsselfertige Geschäfte in Mexiko und Nigeria ab, sicherte sich seine erste MEGA-Partnerschaft in Europa und machte Fortschritte beim Markteintritt in New Jersey und Spanien, um seine Führungsposition im Bereich iGaming zu festigen.

„Bei Soft2Bet haben wir die traditionelle Gamifizierung durch unsere führende MEGA-Lösung neu definiert, die das Engagement der Spieler fördert. Diese innovative Strategie hat sich erheblich auf die Leistung unserer Marke ausgewirkt, Anerkennung in der Branche gefunden, ein nachhaltiges Umsatzwachstum vorangetrieben und eine höhere Kapitalrendite erzielt, während wir erfolgreich in neue Märkte expandiert haben", erklärt Uri Poliavich, Gründer und CEO von Soft2Bet.

Finanzielle Leistung

Soft2Bet hat seinen Kurs hinsichtlich der Ausweitung seiner lizenzierten Präsenz auf neue Märkte in Europa und darüber hinaus beibehalten. Der finanzielle Erfolg des Unternehmens ist auf seine innovativen B2B-Lösungen zurückzuführen. Für 2024 wird eine Verdoppelung des EBITDA gegenüber den vorangegangenen Zeiträumen prognostiziert.

Produktinnovation und -entwicklung

Verbesserungen der Motivational Engineering Gaming Application (MEGA) von Soft2Bet und KI-gesteuerte Tools haben zum finanziellen Wachstum des Unternehmens im Jahr 2024 beigetragen. MEGA, das jetzt als eigenständige Lösung verfügbar ist, führte zu einem Anstieg der Nettospielerträge (NGR) um 65 %, zu einem Anstieg des durchschnittlichen Umsatzes pro Nutzer (ARPU) um 45 % und zu einem Anstieg der Einzahlungsbeträge um 50 %.

Weitverbreitete iGaming-Anerkennung

Soft2Bets unermüdliche Innovation und Expansion haben den kommerziellen Erfolg des Unternehmens vorangetrieben und ihm branchenweite Anerkennung eingebracht. Im Jahr 2024 erhielt das Unternehmen 38 Nominierungen für Preise, eine Steigerung um 322 % gegenüber dem Vorjahr, und 10 Auszeichnungen für Produktinnovationen (eine Steigerung um 233 %).

Soziale Verantwortung der Unternehmen (CSR)

Soft2Bets Engagement für soziale Verantwortung der Unternehmen (CSR) unterstützte 2024 neun Initiativen. Infolgedessen spendete das Unternehmen über 821.000 Euro an sieben Nichtregierungsorganisationen und unterstützte 34 Organisationen und Spender durch Projekte wie Blutspendeaktionen, Säuberungsaktionen in den Gemeinden, Aufklärungskurse über Brustkrebs und Initiativen zur Wiederbelebung von Dörfern.

Beiträge zum Gaming

Soft2Bet Invest, ein mit 50 Millionen Euro ausgestatteter iGaming-Innovationsfonds für iGaming- und Casual-Gaming-Unternehmer, unterstützt Initiativen in den Bereichen KI, UX-Analytik und hochmargige Gaming-Lösungen. Im September 2024 wurde der Fonds für seinen Beitrag durch technologische Innovation, Mentoring und Investitionen mit dem Preis „Outstanding Contribution to the Gaming Industry 2024" ausgezeichnet.

Informationen zu Soft2Bet

Soft2Bet ist ein führender Anbieter von schlüsselfertigen iGaming-Lösungen, der hochwertige Produkte und Dienstleistungen für Online-Glücksspielbetreiber liefert. Das Unternehmen ist bekannt für seine Motivational Engineering Gaming Application (MEGA), eine Casino- und Sportwettenlösung, die nachweislich die Kundenbindung und das Engagement erhöht. Soft2Bet hat zahlreiche erfolgreiche iGaming-Marken entwickelt und verfügt über mehr als 13 weltweite Lizenzen.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2597584/Soft2Bet_Growth_Report.jpg