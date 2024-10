SOFTSWISS erweitert das Bug Bounty Programm während des Cybersecurity Awareness Month

GZIRA, Malta, 31. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- SOFTSWISS, ein führender Softwareanbieter in der iGaming-Branche, beteiligt sich am Cybersecurity Awareness Month. Das Unternehmen verstärkt seine Bemühungen im Bereich der Cybersicherheit, indem es das Fachwissen von White-Hat-Hackern und unabhängigen Sicherheitsforschern nutzt und sie zur Teilnahme an seinem privaten Bug Bounty Programm einlädt.

SOFTSWISS Expands Bug Bounty Program During Cybersecurity Awareness Month

Das Programm erfordert Experten, die Schwachstellen identifizieren und ein Höchstmaß an Sicherheit für SOFTSWISS-Kunden gewährleisten. Um sicherzustellen, dass nur wichtige Fälle, die bestimmte Anforderungen erfüllen, gemeldet werden, hat SOFTSWISS ein privates Programm eingeführt, bei dem nur geladene Gäste Zugriff erhalten.

Programme, die nur auf Einladung durchgeführt werden, ermutigen White Hat Hacker dazu, die Bedingungen und Anforderungen genau zu beachten, was zu qualitativ hochwertigeren Berichten führt. Während öffentliche Programme eine breitere Perspektive bieten können, aber eher irrelevante Berichte hervorbringen, sorgt die private Variante dafür, dass der Schwerpunkt auf kritischen Sicherheitsfragen bleibt.

Das Bug Bounty Programm bietet verschiedene finanzielle Anreize, je nach Schwere und Komplexität der entdeckten Schwachstellen. Dieses Programm dient als zusätzliche Verteidigungsschicht und bietet externe, unvoreingenommene Bewertungen von hochqualifizierten Sicherheitsexperten.

„Uns liegt die Sicherheit unserer Kunden und ihrer Spieler am Herzen. Deshalb ist es für uns wichtig, nicht nur auf den Schutz der von uns entwickelten Produkte zu achten, sondern auch unsere Anwendungen mit Hilfe qualifizierter externer Experten und Enthusiasten ständig zu überprüfen. In Zusammenarbeit mit der Expertengemeinschaft können wir einen zuverlässigen Datenschutz und einen unterbrechungsfreien Betrieb für alle unsere Kunden gewährleisten", sagt Evgeny Zaretskov, Konzerndatenschutzbeauftragter bei SOFTSWISS. „SOFTSWISS ist stolz darauf, durch die Nutzung von Crowdsourcing-Expertise einen neuen Standard für Cybersicherheit zu setzen. In dieser sich ständig weiterentwickelnden Landschaft kann selbst ein kleiner Fehler zu erheblichen Verlusten für die Betreiber führen. Das Bug Bounty Programm ist eine zusätzliche Maßnahme zum Schutz unserer bestehenden und zukünftigen Kunden."

Das Programm ist mit zwei Produkten aus dem SOFTSWISS-Portfolio gestartet. Die Tests werden in einer speziellen Testumgebung durchgeführt, die unabhängig von den iGaming-Projektsystemen arbeitet, so dass eine Beeinträchtigung der Spielerfahrung oder der Plattformleistung ausgeschlossen ist.

Für die Zukunft plant das Cybersecurity-Team von SOFTSWISS, den Rahmen zu erweitern, weitere Produkte hinzuzufügen und die Anforderungen zu verfeinern, um die höchsten Sicherheitsstandards auf allen Plattformen zu gewährleisten.

SOFTSWISS ist ein internationales Technologieunternehmen mit über 15 Jahren Erfahrung in der Entwicklung innovativer Lösungen für iGaming. Das Unternehmen revolutionierte die Branche mit der Einführung der weltweit ersten Bitcoin-optimierten Lösung für iGaming.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2544475/SOFTSWISS_Bug_Bounty_Program.jpg