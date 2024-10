SOFTSWISS étend son programme de Bug Bounty à l'occasion du mois de la sensibilisation à la cybersécurité

GZIRA, Malte, 31 octobre 2024 /PRNewswire/ -- SOFTSWISS, l'un des principaux fournisseurs de logiciels de l'industrie de l'iGaming, se joint au mois de la sensibilisation à la cybersécurité. La société renforce ses efforts en matière de cybersécurité en tirant parti de l'expertise des hackers white-hat et des chercheurs en sécurité indépendants, en les invitant à participer à son programme privé de Bug Bounty.

SOFTSWISS Expands Bug Bounty Program During Cybersecurity Awareness Month

Le programme demande aux experts d'identifier les vulnérabilités et d'assurer le plus haut niveau de sécurité pour les clients de SOFTSWISS. Pour s'assurer que seuls les cas importants répondant à des exigences spécifiques sont signalés, SOFTSWISS a lancé un programme privé avec un accès sur invitation uniquement.

Les programmes sur invitation seulement encouragent les pirates informatiques à prêter une attention particulière à leurs conditions et exigences, ce qui permet d'obtenir des rapports de meilleure qualité. Alors que les programmes publics peuvent offrir des perspectives plus larges, mais ont tendance à générer des rapports moins pertinents, le lancement d'un programme privé garantit que l'accent reste mis sur les problèmes de sécurité critiques.

Le programme Bug Bounty offre diverses incitations financières, en fonction de la gravité et de la complexité des vulnérabilités découvertes. Ce programme sert de couche de défense supplémentaire, en fournissant des évaluations externes et impartiales de la part d'experts en sécurité hautement qualifiés.

« Nous nous soucions de la sécurité de nos clients et de leurs joueurs, c'est pourquoi il est important pour nous non seulement d'accorder une attention particulière à la protection des produits que nous développons, mais aussi de revérifier constamment nos applications avec l'aide d'experts externes compétents et enthousiastes. En collaboration avec la communauté d'experts, nous pouvons assurer un niveau fiable de protection des données et des opérations ininterrompues pour tous nos clients », a indiqué Evgeny Zaretskov, Group Chief Information Security Officer chez SOFTSWISS. « « SOFTSWISS est fière d'établir une nouvelle norme en matière de cybersécurité en s'appuyant sur l'expertise de la communauté. Dans ce paysage en constante évolution, même un bug mineur peut entraîner des pertes importantes pour les opérateurs. Le programme Bug Bounty est une mesure supplémentaire pour protéger nos clients actuels et futurs ».

Le programme a débuté avec deux produits du portefeuille de SOFTSWISS. Il est mené dans un environnement d'essai dédié, qui fonctionne indépendamment des systèmes du projet iGaming, garantissant aucune perturbation de l'expérience des joueurs ou de la performance de la plateforme.

À l'avenir, l'équipe de cybersécurité de SOFTSWISS prévoit d'élargir les cadres, d'ajouter d'autres produits et d'affiner les exigences afin de maintenir les normes de sécurité les plus élevées sur toutes les plateformes.

SOFTSWISS est une société technologique internationale avec plus de 15 ans d'expérience dans le développement de solutions innovantes pour l'iGaming. La société a révolutionné l'industrie en introduisant la première solution optimisée pour le Bitcoin au monde pour l'iGaming.

