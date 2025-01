SolaX dévoile le système de stockage d'énergie à refroidissement liquide TRENE : une révolution dans les solutions énergétiques commerciales et industrielles

Une polyvalence inégalée dans toutes les applications

Le système de stockage d'énergie TRENE excelle dans diverses applications, qu'il s'agisse d'alimenter des installations de fabrication et des centres logistiques ou de soutenir des systèmes d'énergie renouvelable et des micro-réseaux. Son PCS et son boîtier classés IP67 garantissent la durabilité, tandis que le système de refroidissement liquide maintient un contrôle précis de la température (≤3°C) pour des performances optimales dans des conditions extrêmes.

Caractéristiques essentielles qui placent la barre plus haut en matière de stockage d'énergie :

Une sécurité et une fiabilité inégalées

La sécurité est primordiale, l'armoire commerciale et industrielle TRENE 125kW / 261kWh offrant un système de protection contre l'incendie à 4 niveaux :

Détection et prévention de l'emballement thermique au niveau de la cellule, offrant une approche proactive des risques d'incendie.

Technologie MSD fusible, qui déconnecte la haute tension pendant l'entretien pour une protection accrue.

Systèmes d'extinction des incendies par aérosols et par pulvérisation d'eau, permettant de contenir et d'éteindre instantanément les incendies potentiels.

Un design compartimenté qui empêche la propagation du feu et offre jusqu'à 1,5 heure de résistance au feu, protégeant ainsi les composants critiques du système.

Évolutif pour répondre à la demande croissante d'énergie

Le système de stockage d'énergie TRENE évolue avec votre entreprise, avec cinq packs de batteries par armoire pour une capacité de 261kWh. Pour les grandes entreprises, il est évolutif jusqu'à 1250kW/2610kWh avec 10 armoires, ce qui garantit la flexibilité nécessaire pour répondre à l'évolution des besoins énergétiques.

Gestion de l'énergie par l'IA

Le système de gestion de l'énergie piloté par l'IA optimise les performances et réduit les coûts.

La plateforme SolaXCloud fournit des mises à jour en temps réel toutes les 10 secondes et un stockage local d'un an, accessible via le cloud ou une application.

fournit des mises à jour en temps réel toutes les 10 secondes et un stockage local d'un an, accessible via le cloud ou une application. Grâce à la technologie de l'intelligence artificielle, le système analyse et adapte les habitudes d'utilisation de l'énergie, ce qui permet d'augmenter les recettes de distribution de jusqu'à 10 %.

Des fonctionnalités telles que la tarification en fonction de l'heure d'utilisation et la programmation intelligente maximisent l'efficacité et réduisent les coûts.

Design compact et rentable

Un design compact limite l'espace nécessaire et réduit les coûts d'expédition, d'installation et d'exploitation. Son architecture 3P4W permet des ajustements flexibles de la charge et assure une distribution optimale de l'énergie pour les différents besoins de l'entreprise.

Pour un avenir plus vert

SolaX s'engage à faire progresser la transition énergétique mondiale par l'innovation et l'excellence. Le système de stockage d'énergie à refroidissement liquide TRENE offre aux entreprises une solution de stockage d'énergie fiable, évolutive et intelligente, ouvrant la voie à un avenir durable.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.solaxpower.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2598571/SolaX_TRENE_Liquid_Cooling_ESS.jpg