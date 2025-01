SolaX przedstawia system magazynowania energii TRENE chłodzony cieczą: rewolucja w komercyjnych i przemysłowych rozwiązaniach energetycznych

HANGZHOU, Chiny, 16 stycznia 2025 r. /PRNewswire/ -- Firma SolaX z dumą przedstawia system magazynowania energii TRENE chłodzony cieczą. Jest to przełomowe rozwiązanie, które łączy w sobie moc 125 kW z magazynem energii o dużej pojemności 261 kWh, zasilane najnowocześniejszą technologią akumulatorów LFP 314 Ah. Zaprojektowany do zastosowań komercyjnych i przemysłowych system TRENE 125kW/261kWh ESS to połączenie innowacyjności i trwałości, stanowiące niezawodne i skalowalne rozwiązanie z zakresu magazynowania energii, które spełnia wysokie wymagania.