Solenis e BASF irão combinar empresas de produtos químicos para papel e água

A transação deverá ser concluída no final de 2018, após as aprovações regulamentares e outras condições costumeiras. Os termos financeiros não são revelados.

"Juntas, temos uma oportunidade única de criar uma empresa global de especialidades químicas focada no cliente, com um foco aprimorado e ofertas ampliadas", disse o presidente e presidente-executivo da Solenis, John Panichella, que irá liderar a empresa combinada, com sede em Wilmington, Delaware, EUA. "Estou satisfeito porque nossas culturas estão estreitamente sincronizadas e nossas empresas têm um forte desejo comum de criar valor para seus clientes. Juntas, como uma equipe de especialistas, iremos manter nossos esforços para garantir excelência em inovação, sustentabilidade e segurança".

"Combinada com os recursos de serviço da Solenis, a empresa irá criar maior valor para os clientes. Eles irão se beneficiar de nossas atividades conjuntas de inovação, portfólios de produtos avançados complementares, serviço dedicado e suporte de aplicação", disse o presidente da divisão Performance Chemicals da BASF, Anup Kothari.

Os clientes vão se beneficiar de uma variedade de produtos e serviços complementares

Para a indústria de polpa e papel, o portfólio de produtos da empresa combinada irá cobrir todo o leque de produtos químicos para água, processos e de químicas funcionais, bem como recursos completos de serviço. Para os mercados com alto grau de água, os clientes irão se beneficiar dos recursos de serviços de alta qualidade da Solenis e da ampla plataforma de produtos químicos da BASF para tratamento de água.

A transação compreende a empresa global de produtos químicos para papel e água da BASF, com quase 1.300 empregados globalmente. Com o fechamento da transação e em acordo com leis locais, os empregados serão transferidos para a Solenis.

A transação inclui os ativos da empresa de papel e água da unidade Performance Chemicals da BASF, incluindo fábricas em Bradford e Grimsby (Reino Unido), Suffolk (Virgínia, EUA), Altamira (México), Ankleshwar (Índia) e Kwinana (Austrália). As fábricas de produtos químicos para papel e água da BASF em Ludwigshafen (Alemanha) e Nanquim (China) não serão transferidas e irão fornecer matéria-prima, de acordo com contratos de suprimento. A empresa de produtos químicos para revestimento de papel da BASF não faz parte da transação contemplada.

A Solenis e a BASF continuarão a operar estritamente como empresas independentes até que a transação seja concluída.

A Debevoise & Plimpton LLP atuou como consultora jurídica da Solenis e a BofA Merrill Lynch, o Citi, o Credit Suisse e o Deutsche Bank atuaram como consultores financeiros.

