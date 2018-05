Solenis et BASF regroupent les activités dédiées au papier et aux produits chimiques pour l'eau

La transaction devrait s'achever à la fin de l'année 2018 après les approbations réglementaires et autres conditions habituelles. Les conditions financières n'ont pas été divulguées.

« Ensemble, nous avons une opportunité unique de créer une société mondiale de produits chimiques spécialisés axée sur les clients avec une attention accrue et des offres élargies », a déclaré le président-directeur général de Solenis, John Panichella, qui dirigera la société issue du regroupement depuis le siège situé à Wilmington, Delaware, aux États-Unis. « Je suis ravi que nos cultures soient étroitement alignées et que nos sociétés partagent un fort désir commun de créer de la valeur pour nos clients. Ensemble, comme une seule équipe d'experts, nous continuerons de viser l'excellence en matière d'innovation, de durabilité et de sécurité. »

« Le regroupement avec les capacités de services de Solenis nous permettra de créer davantage de valeur pour nos clients. Ils bénéficieront de nos activités d'innovation conjointes, de portefeuilles de produits de pointe et d'un support dédié en matière de services et d'applications », a déclaré Anup Kothari, président de la division Performance Chemicals de BASF.

Les clients bénéficieront d'une gamme complémentaire de produits et services

Pour l'industrie de la pâte et du papier, le portefeuille de produits de l'entreprise issue du regroupement couvrira la gamme complète des chimies de l'eau, des procédés et fonctionnelle, ainsi que des capacités de service complètes. Pour les marchés grands consommateurs d'eau, les clients bénéficieront des capacités de service de grande qualité de Solenis et de la vaste plateforme de produits chimiques pour le traitement de l'eau de BASF.

La transaction comprend les activités mondiales dédiées au papier et à l'eau de BASF qui englobent quelque 1300 employés dans le monde. À la clôture de la transaction et conformément aux lois locales, les employés seront transférés vers Solenis.

La transaction comprend les actifs commerciaux du papier et de l'eau de l'unité Performance Chemicals de BASF, y compris les sites de production situés à Bradford et Grimsby, Royaume-Uni ; Suffolk, Virginie, États-Unis ; Altamira, Mexique ; Ankleshwar, Indie ; et Kwinana, Australie. Les usines de production de papier et de produits chimiques pour l'eau de BASF situées à Ludwigshafen, en Allemagne et à Nanjing, en Chine, ne seront pas transférées et fourniront les matières premières aux termes de contrats de fourniture. Les activités des produits chimiques pour le revêtement de papier ne s'inscrivent pas dans le cadre de la transaction envisagée.

Solenis et BASF continueront d'exercer leurs activités en tant que sociétés strictement indépendantes jusqu'à la conclusion de la transaction.

Debevoise & Plimpton LLP est intervenu en tant que conseiller juridique auprès de Solenis et BofA Merrill Lynch, Citi, Credit Suisse et Deutsche Bank ont agi en tant que conseillers financiers.

