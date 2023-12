Solução da Tianlong facilita a prevenção e o controle de doenças de animais

XI'AN, China, 15 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- Foi anunciado recentemente que a Tianlong Technology está em conformidade com os requisitos das Boas Práticas de Fabricação da China para medicamentos veterinários. Essa aprovação garante ainda mais o foco da Tianlong em fluxos de trabalho padronizados no desenvolvimento de produtos para animais.

Nos últimos 26 anos, a Tianlong Technology tem se empenhado em fornecer soluções abrangentes para diagnósticos moleculares e testes genéticos. No campo da criação de animais, a Tianlong oferece soluções pioneiras de detecção de doenças, incluindo uma variedade de instrumentos e reagentes correspondentes que permitem a detecção rápida e confiável de peste suína, peste suína africana, síndrome reprodutiva e respiratória suína, diarreia viral suína, febre aftosa e gripe aviária, entre outras.

A solução de detecção de doenças de gado da Tianlong compreende uma série de instrumentos, que inclui o extrator de ácido nucleico GeneRotex 96, o extrator de ácido nucleico Libex, o sistema de PCR em tempo real Gentier 96E/96R e o sistema de PCR em tempo real portátil Gentier Mini Series. Esses instrumentos apresentam excelente desempenho na detecção de ácidos nucleicos de patógenos, garantindo a capacidade de obter rapidamente resultados precisos, estáveis e confiáveis, o que aumenta significativamente a eficiência da detecção. O rendimento múltiplo também pode atender a vários requisitos de quantidade de detecção.

Além dos instrumentos, os kits compatíveis de extração de ácido nucleico e detecção de PCR da Tianlong também desempenharam um papel crucial na detecção de doenças de animais em muitos países. No sudeste da Ásia, a Tianlong fez uma parceria com os principais grupos de agronegócios e alimentos para realizar a detecção de doenças em animais. O processo envolveu o uso do Kit de Extração de DNA e RNA de Vírus Animal da Tianlong e do Kit de Detecção de Ácido Nucleico do Vírus da Peste Suína Africana (ASFV) (Método PCR de Fluorescência). Ambos os kits demonstram um desempenho excepcional em um conjunto mais amplo de tipos de amostras e maior sensibilidade. Quando usados em combinação com os instrumentos da Tianlong, têm a capacidade de detectar grandes volumes de amostras, aumentando assim a taxa de detecção de amostras de baixa concentração.

Na China, os produtos de detecção de gripe aviária da Tianlong foram utilizados com eficiência pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDCs), agências de controle de epidemias animais e instituições médicas durante várias epidemias de gripe aviária. Além disso, o Kit de Detecção de Ácido Nucleico do Vírus da Influenza Aviária H7N9 da Tianlong (Método PCR de Fluorescência), que inclui a detecção de LPAI e HPAI, ganhou atenção em um laboratório de testes de doenças animais nas Filipinas devido ao seu desempenho excepcional.

Para garantir a adesão a padrões de qualidade rigorosos, a Tianlong implementou um sistema de gerenciamento de qualidade abrangente. Com as certificações ISO 13485 e ISO 9001, juntamente com a linha padronizada de produtos GMP para medicamentos veterinários, o foco da empresa em fluxos de trabalho padronizados garante a produção de produtos de alta qualidade.

Atualmente, os produtos da Tianlong têm sido amplamente utilizados em mais de 100 países e regiões no mundo inteiro, fornecendo assistência robusta na prevenção e no controle de epidemias de criação de animais. No futuro, a Tianlong se empenhará continuamente em pesquisa e desenvolvimento para contribuir com sua experiência científica e tecnológica.

Sobre a Tianlong

A Tianlong é uma empresa inovadora de alta tecnologia especializada em produtos de diagnóstico molecular na China. Desde sua fundação em 1997, a Tianlong tem se dedicado a fornecer soluções laboratoriais integradas de PCR para profissionais no mundo inteiro. Temos uma ampla variedade de produtos que abrangem desde dispositivos até reagentes, incluindo extratores de ácido nucleico, sistemas de PCR em tempo real, sistemas de diagnóstico molecular completo completo, sistemas de processamento de amostras, sistemas de manuseio de líquidos e 300 tipos de reagentes compatíveis. Com listagem NMPA, CE e FDA, nossos produtos foram exportados para mais de 100 países e regiões no mundo inteiro e ajudaram muito na prevenção e no controle de epidemias como COVID-19, SARS, gripe aviária, Ebola, Zika e peste suína africana.

