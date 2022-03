Solvias benoemt Archie Cullen tot CEO

Wereldwijd analytisch laboratorium neemt een hoogwaardige leider in life sciences (biowetenschappen) in dienst om strategische uitbreiding te stimuleren

KAISERAUGST, Zwitserland, 8 maart 2022 /PRNewswire/ -- Solvias, een van de grootste onafhankelijke analyse-, contractonderzoek-, ontwikkelings- en productiebedrijven, kondigde vandaag aan dat de raad van bestuur Archie Cullen heeft benoemd tot CEO. De heer Cullen, die hoog aangeschreven staat vanwege zijn 20-jarige staat van dienst en leidende rol bij de groei van life sciences-ondernemingen wereldwijd, zal de strategische expansie van Solvias gaan leiden.

Archie Cullen appointed CEO of Solvias

Voorzitter Mario Rocci van Solvias zegt daarover:

"Archie blinkt uit in het identificeren en implementeren van groeistrategieën, waarmee hoogwaardige life sciences-organisaties worden ontwikkeld. Terwijl we nog aan onze doelstelling werken om Solvias tot een globale leider in de voorhoede van onze branche uit te bouwen, is Archie nu de aangewezen persoon om onze volgende groeifase te leiden. Zijn niet aflatende klantgerichtheid, mondiale blik en ruime ervaring in het ontwikkelen van oplossingen voor opkomende gebieden van wetenschap zijn precies wat wij nodig hebben om de wetenschappelijke perspectieven van Solvias naar de rest van de wereld uit te breiden."

Gedurende zijn leiderschapscarrière bouwde de heer Cullen een enorme staat van dienst op in het doorontwikkelen van hoogwaardige life sciences-ondernemingen, waaronder:

Lonza Bioscience Solutions; hier leidde hij transformatie-initiatieven om de onderzoekstools, grondstoffen en procestechnologieën van de business-unit uit te breiden en realiseerde daarmee een recordgroei;

Merck's onderneming MilliporeSigmahoofd, waar hij als hoofd diagnostiek en gereguleerde materialen een wereldwijde ommekeer teweegbracht, gericht op een oplossing voor kritieke grondstoffen die bij de ontwikkeling en productie van diagnostische producten worden gebruikt;

BioReliance; als bestuursvoorzitter integreerde hij hier met succes verschillende bedrijven om met een uitgebreid aanbod biologische producten een wereldwijd testplatform op te bouwen, dat klanten ondersteunt bij de ontwikkeling en commercialisering.

De heer Cullen hield bovendien toezicht op commerciële ontwikkelingen, verkoop en marketing i.o.v. wereldwijde biowetenschappelijke organisaties, waaronder Sigma-Aldrich Corporation's custom manufacturing en services business unit en JRH Biosciences. De heer Cullen behaalde een Bachelor of science-degree van de University of Glasgow en een Master of business administration-degree van de Open University. Hij begon zijn carrière in de medische verkoop.

De heer Cullen, de nieuw aangewezen CEO van Solvias, beweert:

"Solvias heeft een voorbeeldige reputatie vanwege zijn uitgebreide wetenschappelijke kennis, technische capaciteiten en uitstekende klantenservice. Ik verheug me om samen met het team de missie van Solvias en diens belangrijke contact met klanten te stimuleren door het op de markt brengen van veilige, effectieve nieuwe producten en deze bij patiënten terecht te laten komen, die erop aangewezen zijn."

Om het bedrijf strategisch te laten groeien werkte Solvias in juni 2020 al samen met zorginvesteerders Water Street Healthcare Partners en JLL Partners. Sindsdien investeerde Solvias in diverse bio-initiatieven en rondde in de Verenigde Staten een overname af, om de wereldwijde presentie en dienstenportfolio uit te breiden. De onderneming blijft streven naar overnames die haar wereldwijde mogelijkheden zullen uitbreiden.

De heer Cullen's benoeming volgt op een uitgebreid zoekproces, uitgevoerd door de raad van bestuur nadat voormalig CEO Karen Huebscher had aangekondigd, in december 2021 te willen aftreden.

Over Solvias AG

Solvias is wereldwijd marktleider op het gebied van contractonderzoek, ontwikkeling en productie voor de farmaceutische, biotechnologische, materiaalwetenschaps- en cosmetische industrie. Gebaseerd op 20 jaar wetenschappelijke excellentie, biedt de onderneming flexibele en schaalbare analytische en productieoplossingen, waarmee de integriteit van farmaceutische en medische producten gedurende hun levenscyclus worden gewaarborgd. Het hoofdkantoor is gevestigd in Kaiseraugst, in de buurt van Bazel, Zwitserland. Solvias' laboratoria werken volgens de hoogste normen en in overeenstemming met ISO-, GMP-, GLP- en FDA-voorschriften. Kijk voor meer informatie op https://www.solvias.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1760055/Solvias_Archie_Cullen_CEO.jpg

SOURCE Solvias