Solvias ernennt Archie Cullen zum CEO

KAISERAUGST, Schweiz, 8. März 2022 /PRNewswire/ -- Solvias , eines der größten unabhängigen Unternehmen für analytische Tests, Auftragsforschung, -entwicklung und -herstellung, gab heute bekannt, dass sein Verwaltungsrat Archie Cullen zum CEO ernannt hat. Herr Cullen, der für seine 20-jährige Erfolgsbilanz beim Wachstum globaler Biowissenschaftsunternehmen hoch angesehen ist, wird die strategische Expansion von Solvias vorantreiben.

Mario Rocci, Vorsitzender von Solvias, sagte:

„Archie zeichnet sich durch die Identifizierung und Umsetzung von Wachstumsstrategien aus, mit denen hochwertige Life-Science-Unternehmen aufgebaut werden. Während wir unser Ziel verfolgen, Solvias zu einem weltweit führenden Unternehmen an der Spitze unserer Branche zu machen, ist Archie bestens geeignet, unsere nächste Wachstumsphase anzuführen. Seine unermüdliche Kundenorientierung, seine globale Perspektive und seine Erfahrung in der Entwicklung von Lösungen für neu entstehende Bereiche der Wissenschaft sind genau das, was wir brauchen, um die wissenschaftlichen Fähigkeiten von Solvias weltweit zu erweitern."

Im Laufe seiner Führungslaufbahn hat Herr Cullen eine starke Erfolgsbilanz beim Aufbau leistungsstarker Life-Science-Unternehmen vorzuweisen, unter anderem als:

Leiter von Lonza Bioscience Solutions, wo er transformative Initiativen leitete, um die Forschungsinstrumente, Rohstoffe und prozessunterstützenden Technologien des Geschäftsbereichs zu erweitern und ein Rekordwachstum zu erzielen

Leiter des Bereichs Diagnostik und regulierte Materialien bei MilliporeSigma von Merck, wo er einen globalen Turnaround durchführte, der sich auf eine Lösung für kritische Rohstoffe konzentrierte, die bei der Entwicklung und Herstellung diagnostischer Produkte verwendet werden

Präsident von BioReliance, wo er mehrere Geschäftsbereiche erfolgreich integrierte, um ein umfassendes Biologika-Angebot und eine globale Testplattform aufzubauen, die Kunden von der Entwicklung und Vermarktung bis hin zu Tests unterstützt

Herr Cullen beaufsichtigte auch die kommerziellen Abläufe, den Verkauf und das Marketing für globale Biowissenschaftsunternehmen, einschließlich der Sigma-Aldrich Corporation's Custom Manufacturing and Services Business Unit und JRH Biosciences. Herr Cullen hat einen Bachelor of Science von der University of Glasgow und einen Master of Business Administration von der Open University. Er begann seine Karriere im medizinischen Vertrieb.

Herr Cullen, der neu ernannte CEO von Solvias, sagte:

„Solvias hat einen vorbildlichen Ruf für sein umfangreiches wissenschaftliches Wissen, seine technischen Fähigkeiten und seinen hervorragenden Kundenservice. Ich freue mich, dem Team beizutreten, um die Mission von Solvias und die wichtige Arbeit mit den Kunden voranzutreiben, sichere und wirksame neue Produkte auf den Markt und in die Hände der Patienten zu bringen, die sie brauchen."

Solvias ging im Juni 2020 eine Partnerschaft mit den Investoren Water Street Healthcare Partners und JLL Partners ein, um das Unternehmen strategisch auszubauen. Seitdem hat Solvias in organische Initiativen investiert und eine Übernahme in den Vereinigten Staaten abgeschlossen, um seine globale Präsenz und sein Dienstleistungsportfolio zu erweitern. Das Unternehmen strebt weiterhin Akquisitionen an, um seine globalen Kapazitäten zu erweitern.

Der Ernennung von Herrn Cullen ging ein umfangreicher Suchprozess voraus, der vom Verwaltungsrat durchgeführt wurde, nachdem die frühere CEO Karen Huebscher angekündigt hatte, dass sie im Dezember 2021 zurücktreten wolle.

Informationen zur Solvias AG

Solvias ist ein weltweit führender Anbieter von Auftragsforschung, -entwicklung und -herstellung für die Pharma-, Biotech-, Materialwissenschaft- und Kosmetikindustrie. Auf der Grundlage von 20 Jahren wissenschaftlicher Exzellenz bietet das Unternehmen flexible und skalierbare Analyse- und Produktionslösungen an, die die Integrität von pharmazeutischen und medizintechnischen Produkten während ihres gesamten Lebenszyklus gewährleisten. Der Hauptsitz von Solvias befindet sich in Kaiseraugst bei Basel, Schweiz. Solvias und seine Labore arbeiten nach den höchsten Standards und in Übereinstimmung mit den ISO-, GMP-, GLP- und FDA-Vorschriften. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.solvias.com

