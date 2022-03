Solvias nomme Archie Cullen au poste de président-directeur général

Le laboratoire analytique mondial engage un leader des sciences de la vie à haute performance pour faire progresser l'expansion stratégique

KAISERAUGST, Suisse, 8 mars 2022 /PRNewswire/ -- Solvias , l'une des plus grandes sociétés indépendantes de tests analytiques, de recherche contractuelle, de développement et de fabrication, a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a nommé Archie Cullen président-directeur général. Hautement estimé pour ses 20 années d'expérience dans la croissance des entreprises mondiales des sciences de la vie, Archie Cullen sera le fer de lance de l'expansion stratégique de Solvias.

Mario Rocci, président de Solvias, a déclaré :

« Archie excelle dans l'identification et la mise en œuvre de stratégies de croissance qui permettent de construire des organisations de sciences de la vie à forte valeur ajoutée. Alors que nous poursuivons notre objectif de faire de Solvias un leader mondial à l'avant-garde de notre industrie, Archie est le mieux placé pour diriger notre prochaine phase de croissance. Son souci constant du client, sa perspective globale et son expérience dans le développement de solutions qui abordent les domaines émergents de la science sont exactement ce dont nous avons besoin pour étendre les capacités scientifiques de Solvias à l'échelle mondiale. »

Au cours de sa carrière de dirigeant, Archie Cullen a acquis une solide expérience dans la création d'entreprises performantes dans le domaine des sciences de la vie :

responsable de Lonza Bioscience Solutions, où il a mené des initiatives transformationnelles visant à développer les outils de recherche, les matières premières et les technologies facilitant les processus de l'unité commerciale pour atteindre une croissance record

responsable des diagnostics et des matériaux réglementés pour l'activité MilliporeSigma de Merck, où il a mené un redressement mondial axé sur une solution pour les matières premières critiques utilisées dans le développement et la fabrication de produits de diagnostic

président de BioReliance, où il a intégré avec succès plusieurs entreprises pour mettre en place une offre complète de produits biologiques et une plate-forme d'essais mondiale soutenant les clients depuis le développement et la commercialisation jusqu'aux essais

Archie Cullen a également supervisé les opérations commerciales, les ventes et le marketing pour des organisations mondiales de biosciences, notamment l'unité commerciale de fabrication et de services personnalisés de Sigma-Aldrich Corporation et JRH Biosciences. Archie Cullen est titulaire d'une licence en sciences de l'université de Glasgow et d'une maîtrise en administration des affaires de l'université ouverte. Il a débuté sa carrière dans la vente de produits médicaux.

Archie Cullen, nouvellement nommé PDG chez Solvias, a déclaré :

« Solvias jouit d'une réputation exemplaire pour ses connaissances scientifiques approfondies, ses capacités techniques et son service client exceptionnel. Je suis enthousiaste à l'idée de rejoindre l'équipe pour faire avancer la mission de Solvias et l'important travail avec les clients pour amener de nouveaux produits sûrs et efficaces sur le marché et dans les mains des patients qui en ont besoin. »

Solvias s'est associée aux investisseurs du secteur de la santé Water Street Healthcare Partners et JLL Partners en juin 2020 pour assurer la croissance stratégique de l'entreprise. Depuis lors, Solvias a investi dans des initiatives organiques et a réalisé une acquisition aux États-Unis pour étendre son empreinte mondiale et son portefeuille de services. L'entreprise continue de rechercher des acquisitions qui lui permettront d'étendre ses capacités mondiales.

La nomination de Archie Cullen fait suite à un processus de recherche approfondi mené par le conseil d'administration après que l'ancienne PDG Karen Huebscher ait annoncé son intention de se retirer en décembre 2021.

À propos de Solvias AG

Solvias est un leader mondial de la recherche, du développement et de la fabrication sous contrat pour les industries pharmaceutique, biotechnologique, des sciences des matériaux et des cosmétiques. S'appuyant sur 20 ans d'excellence scientifique, la société fournit des solutions d'analyse et de fabrication flexibles et évolutives qui garantissent l'intégrité des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux tout au long de leur cycle de vie. Basée à Kaiseraugst près de Bâle, en Suisse, Solvias et ses laboratoires opèrent selon les normes les plus élevées et conformément aux réglementations ISO, GMP, GLP et FDA. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Web https://www.solvias.com

