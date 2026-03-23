Solvias ontvangt een bronzen medaille van EcoVadis en behoort daarmee tot de top 35% van bedrijven op het gebied van duurzaamheidsprestaties

De erkenning benadrukt de vooruitgang op het gebied van milieu-, sociale en governance (ESG)-initiatieven van de wereldwijde aanbieder van CMC-analyses.

KAISERAUGST, Zwitserland, 23 maart 2026 /PRNewswire/ -- Solvias, een wereldwijde aanbieder van analyses op het gebied van chemie, productie en controles (CMC) voor de levenswetenschappensector, heeft vandaag aangekondigd een bronzen medaille van EcoVadis te hebben ontvangen, een van 's werelds meest vertrouwde aanbieders van duurzaamheidsbeoordelingen voor bedrijven. Dankzij deze erkenning behoort Solvias tot de top 35% van de meer dan 100.000 bedrijven die wereldwijd door EcoVadis zijn beoordeeld.

Erkenning van duurzaamheidsvooruitgang door EcoVadis

EcoVadis beoordeelt bedrijven op hun duurzaamheidsprestaties in vier belangrijke categorieën: milieu, arbeid en mensenrechten, ethiek en duurzame inkoop. De bronzen medaille weerspiegelt de voortdurende vooruitgang van Solvias bij het versterken van verantwoorde bedrijfspraktijken binnen zijn activiteiten en waardeketen.

Deze mijlpaal bouwt voort op de eerste EcoVadis-beoordeling van Solvias in 2025, toen het bedrijf een Committed Badge ontving, waarmee de formele evaluatie van zijn duurzaamheidsprestaties van start ging.

Versterking van ESG-integratie in de wereldwijde activiteiten

Sinds de lancering van zijn ESG-initiatief in 2024 heeft Solvias een duurzaamheidsaanpak ingevoerd die is ontworpen om meetbare verbeteringen te stimuleren binnen zijn wereldwijde activiteiten en waardeketen. Tot de belangrijkste initiatieven behoren:

Het berekenen van de CO2-voetafdruk van het bedrijf (categorieën 1-3)





Het vaststellen van duurzaamheidsdoelstellingen





Het implementeren van een vijfjarige ESG-roadmap





het versterken van governance, ethische bedrijfspraktijken en normen voor duurzame inkoop

"Het ontvangen van de bronzen medaille van EcoVadis weerspiegelt de aanzienlijke vooruitgang die onze teams hebben geboekt bij het verankeren van duurzaamheid in onze activiteiten en bedrijfspraktijken", aldus Archie Cullen, CEO van Solvias. "Deze erkenning onderstreept onze inzet voor voortdurende verbetering terwijl wij onze partners ondersteunen bij het op verantwoorde wijze vooruithelpen van levensveranderende therapieën."

Bevordering van duurzame praktijken in de levenswetenschappensector

Als partner van farmaceutische en biotechbedrijven en bedrijven in de levenswetenschappensector blijft Solvias initiatieven uitbreiden die gericht zijn op het verminderen van de impact op het milieu en het versterken van verantwoorde bedrijfspraktijken.

De duurzaamheidsstrategie op lange termijn van het bedrijf omvat verdere afstemming op internationaal erkende kaders zoals het Science Based Targets initiative (SBTi), samen met voortdurende verbeteringen in de ESG-transparantie.

Door duurzaamheid te verankeren in zijn operationele en strategische prioriteiten wil Solvias innovatie in de ontwikkeling van geneesmiddelen ondersteunen en tegelijk bijdragen aan duurzamere toeleveringsketens in de gezondheidszorg en levenswetenschappen.

Over Solvias

Solvias is een wereldwijde aanbieder van analytische en regelgevende diensten op het gebied van chemie, productie en controles (CMC) voor de levenswetenschappensector. De deskundige teams ondersteunen farmaceutische en biotechbedrijven op het gebied van kleine moleculen, biologische geneesmiddelen en nieuwe modaliteiten, en leveren analytische oplossingen van het testen van grondstoffen tot de vrijgave van geneesmiddelen.

Solvias, met hoofdkantoor nabij Basel in Zwitserland, beschikt over vijf wereldwijde Centers of Excellence, die allemaal voldoen aan de hoogste ISO-, GMP-, GLP- en FDA-normen.

Meer informatie op www.solvias.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2321760/solvias_logo_2clr_Logo.jpg